Mi Macro Periférico y servicios de Setran tendrán algunas modificaciones en las vacaciones

Los días 31 de diciembre y 1 de enero, Mi Macro Periférico dejará de circular más temprano; las licencias sólo se podrán tramitar en las oficinas centrales de la Secretaría de Transporte

Por: El Informador

La mayoría de los servicios del transporte público operarán en su horario normal durante toda la temporada vacacional. ESPECIAL

Durante el periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Transporte mantendrá la operación de sus servicios con personal de guardia, con el objetivo de garantizar la atención a la ciudadanía del 22 de diciembre al 6 de enero de 2026, aunque con horarios especiales en trámites y transporte público.

En el caso de la expedición de licencias de conducir, el servicio se ofrecerá únicamente en las oficinas centrales —ubicadas en el cruce de Circunvalación y Prolongación Alcalde, en la colonia Jardines Alcalde, Guadalajara— en un horario de 8:30 a 14:00 horas, con excepción de los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como 1, 5 y 6 de enero, cuando no habrá atención. Los módulos del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado permanecerán cerrados durante todo el periodo vacacional.

La certificación de licencias a cargo del Registro Estatal se brindará del 22 de diciembre al 6 de enero, de 8:30 a 15:30 horas, excepto los días 25 y 27 de diciembre, así como 1 y 3 de enero. En tanto, la expedición de permisos provisionales operará de 8:30 a 14:00 horas los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre, y 2, 5 y 6 de enero.

En materia de transporte público, Mi Macro Calzada y las rutas de transporte colectivo circularán todos los días en su horario habitual. Mi Macro Periférico modificará su servicio los días 24 y 31 de diciembre, de 4:30 a 22:30 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero, de 5:00 a 23:30 horas. La Ruta López Mateos aplicará ajustes similares.

La atención de quejas y sugerencias será permanente mediante redes sociales y teléfonos oficiales, mientras que áreas como Choques, Cultura Vial, Transporte Escolar y Transporte Especializado también operarán con horarios diferenciados durante la temporada.

