El megacorte del Siapa programado para inicios de 2026 afectará a gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que estas labores iniciarán el próximo sábado 3 de enero de 2026 a partir de las 01:00 horas y tendrán una duración aproximada de 13 horas , con el objetivo de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua potable.

Los municipios que se quedarán sin agua a inicios de 2026

De acuerdo con el organismo, este megacorte Siapa implicará la suspensión temporal del servicio en 892 colonias del AMG, las cuales son abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas". Las autoridades detallaron que la interrupción es necesaria debido al desgaste natural que presentan los sistemas hidráulicos por su operación continua, lo que puede generar desajustes y riesgos mayores si no se atienden de forma oportuna.

En específico, el Siapa precisó que el corte de agua afectará a 205 colonias de Guadalajara, 65 colonias de Zapopan, 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá. Además, se registrará una interrupción en bloque para los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán, donde la población podría experimentar baja presión o falta total de agua durante el periodo de intervención.

De manera paralela al mantenimiento hidráulico, se realizará una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, trabajos que ya estaban programados para estas fechas y que son indispensables para evitar un posible colapso de la infraestructura. El Siapa advirtió que no llevar a cabo estas acciones tendría un riesgo de afectaciones mayores e incluso una interrupción prolongada del servicio.

Una vez concluidos los trabajos del megacorte Siapa, el restablecimiento del suministro será gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero de 2026, dependiendo de la topografía y las condiciones operativas de cada zona del AMG.

El organismo aclaró que esta intervención sustituye el mantenimiento que tradicionalmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en ese periodo ya no se contemplan suspensiones del servicio. Asimismo, informó que se implementará un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las colonias con mayor afectación.

Las personas usuarias que requieran el apoyo de pipas podrán comunicarse a Siapatel marcando al 073, o bien solicitar el servicio a través de las redes sociales oficiales del Siapa en X y Facebook (@Siapagdl).

Finalmente, el Siapa explicó que los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que el consumo de agua suele ser menor, lo que reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio. El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estos mantenimientos son fundamentales para prevenir fallas mayores y fortalecer la red de distribución. La información y avances estarán disponibles en los canales oficiales y en el sitio web institucional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee si te interesa:

OF