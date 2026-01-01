A partir de mañana viernes 2 de enero de 2026, las y los ciudadanos podrán aprovechar los descuentos especial que el Gobierno de Tlajomulco aplicará por pronto pago en las contribuciones de predial y agua potable, con el propósito de motivar a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios de los primeros meses del año y comenzar 2026 al corriente en sus obligaciones.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que los incentivos serán del 15% de descuento en enero, del 10% en febrero y marzo, y del 5% en abril, mes en el que culminan los descuentos. Estos beneficios estarán disponibles en todas las recaudadoras municipales y en los distintos métodos de pago habilitados para facilitar el trámite.

El tesorero resaltó que Tlajomulco cerrará el ejercicio con una eficiencia recaudatoria 20% mayor a la registrada en 2024, derivado de la regularización de más de 14 mil cuentas a través de campañas como la de prescripciones.

“La expectativa que tenemos es seguir eficientando la recaudación. Ahorita, para 2025, traemos una eficiencia del 20 por ciento arriba respecto a 2024; hemos recaudado un 20 por ciento más. Esto no quiere decir que se hayan incrementado las contribuciones, sino que muchos de los contribuyentes que tenían adeudos se han ido regularizando. Tenemos la campaña de prescripciones y con esto hemos regularizado poco más de 14 mil cuentas. Entonces, no se trata nada más de elevar impuestos, sino de que todos los que deben se pongan al corriente, y eso es lo que hemos estado logrando”, destacó.

Castro Castro recordó que la instrucción del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, es brindar las facilidades necesarias para que los procesos de pago sean claros, ágiles y eficientes, e indicó que para 2026 el objetivo es continuar con esta tendencia, promoviendo la corresponsabilidad fiscal y la modernización de los servicios de cobro.

Así serán los descuentos para el pago del predial y el agua en Tlajomulco:

Descuentos y puntos de pago 2026

• 15 % en enero

• 10 % en febrero y marzo

• 5 % en abril

Inicio de operaciones

• 2 de enero de 2026, a partir de las 8:00 horas.

• Todas las recaudadoras municipales abren de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Dónde pagar

Recaudadoras municipales

• Centro Administrativo Tlajomulco (CAT Central)

• Mini CAT Zona Valle

• Punto de Atención Personalizada López Mateos / Plaza Gavilanes

• Plaza Las Vírgenes / Carretera a Chapala

• Delegación Cajititlán

• Delegación San Agustín

• Delegación San Miguel Cuyutlán

• Delegación San Sebastián el Grande

• Delegación Santa Cruz de las Flores

• Delegación Santa Cruz del Valle

Módulos de autopago

• CAT Central

• Mini CAT Zona Valle

(Requiere número de cuenta catastral y tarjeta de crédito o débito)

Te puede interesar: Caen tres en el "Torito" y celebran Año Nuevo con uvas y chilaquiles

Kioscos electrónicos

1. La Gourmetería, Av. Adolfo López Mateos Sur 1710

2. Centro Comercial Centro Sur, Periférico Sur 7835

3. Plaza del Sol, Av. López Mateos Sur 2375

4. Punto Sur, Av. Punto Sur 235

5. Plaza San Sebastián, Blvd. Iztaccíhuatl 1915

6. Centro Administrativo Tlajomulco, Higuera 70

7. CAT Zona Valle, Av. Revolución 6125

8. Servicios Médicos Municipales La Concha (Hacienda Santa Fe), Av. Concepción 115

9. Servicios Médicos Municipales Paseo de los Agaves, Av. Aurora Boreal 400

Dependencias municipales habilitadas para pago

• Registro Civil No. 1 (Higuera 70): sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas

• Servicios Médicos Municipales: Central, Zona Valle y Agaves, disponibles las 24 horas

Tiendas de conveniencia

• OXXO

Instituciones bancarias

• Banamex

• BBVA

• Banorte

• Santander

• HSBC

• Scotiabank

Para pagar en bancos y tiendas de conveniencia se requiere línea de captura generada en el portal oficial, con vigencia de 24 horas.

Requisitos

• Número de cuenta de predial y/o agua potable.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV