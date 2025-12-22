Este lunes el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), informó que, para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en el suministro de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), desde el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 01:00 horas, realizará trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, por lo que cerca de 900 colonias se quedarán sin el servicio de agua potable por algunas horas.

"Las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y son necesarias para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que la propia operación continua genera desgaste y desajustes en distintos componentes de los sistemas", afirmó el Siapa en un comunicado.

El sistema aseveró que, en caso de no atenderse oportunamente, podrían generar afectaciones mayores en el suministro de agua.

De forma paralela se realizará una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, trabajos previamente programados para estas fechas y que son estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento de dicha infraestructura, indicó el organismo.

En este caso, de no realizarse, se corre el riesgo de un colapso y de una afectación mayor e inminente, afirmó el Siapa.

"Derivado de las intervenciones será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias que son abastecidas desde las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas”, de las cuales, son 205 colonias de Guadalajara, 65 colonias de Zapopan, 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá", dijo el organismo.

De igual manera, se registrará una interrupción de agua en bloque que se abastece para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Se estima que la ciudadanía podría experimentar variaciones en el servicio, ya sea con baja presión o falta de agua, señaló el sistema intermunicipal.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán variar desde la noche del sábado 3 al miércoles 7 de enero de 2026 , según las condiciones operativas y la topografía de cada zona, alertó el Siapa.

La intervención sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio, aseguró el organismo.

Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa dispondrá de un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas que lleguen a presentar mayor afectación.

Las personas usuarias que requieran dicho servicio pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida al 073, o también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que las condiciones climáticas favorecen menores consumos de agua, se reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio, afirmó el organismo.

"El Siapa agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que este tipo de mantenimientos programados son fundamentales para prevenir fallas mayores, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la red de distribución para garantizar un mejor servicio en el corto y mediano plazo", finalizó el comunicado.

La actualización de avance en los trabajos estará disponible en las redes sociales oficiales del organismo y en el sitio web institucional.

Algunos de los trabajos que se realizarán, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido al tipo de mantenimiento y la relevancia que tiene en cuanto a su impacto social, son los siguientes:

Paro escalonado de equipos de bombeo.

Limpieza de cisternas de los sistemas de lubricación y enfriamiento de los equipos principales.

Cambio de válvulas de alimentación.

Limpieza de aisladores.

Ajuste y lubricación de cuchillas.

Mantenimiento preventivo a transformadores.

Limpieza de tableros y ajuste de conexiones

Limpieza de tanques.

Rehabilitación de soportes en las compuertas.

Limpieza de canales.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas.

