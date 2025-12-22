A inicios del 2025, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, había contemplado la construcción de una nueva central de ciclo combinado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, el plan de expansión eléctrica fue cancelado en el estado.

El 5 de febrero de 2025, la directora de la Comisión, Emilia Calleja, anunció cinco centrales de ciclo combinado en Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco. La planta proyectada para nuestro estado tenía una inversión de 571 millones de dólares, pero el 17 de diciembre pasado quedó fuera y fue sustituida por una central de combustión interna en Los Cabos .

A pesar de que esta decisión desde la Administración de Sheinbaum pueda interpretarse como un movimiento político, la cancelación del proyecto respondería a un problema más profundo: la falta de infraestructura para generar y, sobre todo, transmitir energía eléctrica en Jalisco.

El problema adquiere mayor dimensión si se considera que Jalisco es el tercer estado del país con mayor consumo de electricidad, solo por debajo de Nuevo León y el Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético, el AMG enfrenta un déficit cercano al 35 % en el abasto de energía suministrada por la CFE , lo que obliga a depender de electricidad importada desde otras regiones del país.

Analista opina al respecto: Jalisco no cuenta con infraestructura

Analistas advierten que Jalisco carece de infraestructura complementaria clave, particularmente ductos de gas natural, insumo indispensable para operar las plantas de ciclo combinado. A ello se suma la insuficiencia de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión capaces de distribuir los 934 megawatts adicionales a los 125 municipios del estado.

“Puedes construir plantas de generación, pero si no tienes gas natural ni líneas de transmisión y distribución suficientes, la electricidad no se puede mover ”, explicó Ramsés Pech, asesor en energía y economía.

De haberse concretado la central de ciclo combinado, Jalisco y la Región Occidente -que incluye Colima, Nayarit y Michoacán- contarían con energía suficiente para abastecer al menos 18 parques industriales y reducir la dependencia de electricidad proveniente del Norte, Noroeste y Centro del país .

La decisión del Gobierno de México contrasta con la postura del gobernador Pablo Lemus, quien ha reiterado su disposición para albergar una planta de la CFE y generar las condiciones necesarias para su operación, con el objetivo de evitar apagones, como los registrados en mayo, junio y a finales de noviembre de este año.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, advirtió que, aunque algunas empresas han optado por generadores propios y sistemas fotovoltaicos, el suministro de la red de la CFE es insuficiente para atender la demanda futura.

