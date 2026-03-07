Atacan a balazos a policías de Jalisco tras localizar campamento barricada en Jilotlán de Dolores

Elementos de la Policía de Jalisco asignados al dispositivo de vigilancia en el municipio de Jilotlán de Dolores, cerca de los límites con Tepalcatepec, Michoacán, en la región Sureste de Jalisco; fueron atacados a balazos por varios sujetos armados luego de localizar un campamento barricada improvisado donde se localizaron llantas, ropa, bolsas y mochilas. El hallazgo se da luego del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 15:00 horas. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los oficiales atendieron un reporte de un vehículo incendiado que fue abandonado en la comunidad de Los Olivos. Luego de solicitar una grúa para el retiro del automóvil, ampliaron el cerco de vigilancia y realizaron labores de reconocimiento con un dron, con el cual detectaron a varios hombres armados en un cerro cercano.

Al llegar, los policías fueron recibidos a balazos, pero lograron repeler la agresión, por lo que los atacantes huyeron del lugar. Al asegurar el sitio, se procedió a la eliminación del mismo; no se reportaron personas detenidas tras el hallazgo.

“La Secretaría de Seguridad Jalisco reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada e institucional con las autoridades de Michoacán para preservar la tranquilidad de las y los jaliscienses y de quienes transitan en esta zona limítrofe”, indicó la dependencia.

OB

