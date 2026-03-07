Una mujer y un hombre que eran pareja fueron atacados a balazos al mediodía de este sábado en el municipio de Zapopan. Ambas personas fallecieron tras los hechos.

Los hechos ocurrieron cuando ambos circulaban en un vehículo sobre la avenida Mariano Otero, a la altura de la calle Guardia Nacional, en la colonia El Fortín de Zapopan.

Policías municipales de Zapopan informaron que la pareja circulaba en su vehículo Kia en color blanco y mientras se encontraban a la altura del semáforo ubicado en el cruce de ambas vialidades, fueron agredidos a balazos por dos hombres, quienes iban a bordo de una motocicleta.

Tras la agresión, el conductor avanzó del sitio con dirección hacia avenida Las Torres tratando de escapar de los agresores. Sin embargo, la camioneta se impactó contra una finca ubicada en la zona, provocando algunos daños. Ambos tripulantes de la camioneta fallecieron debido a las lesiones.

Al sitio, acudió personal de la policía municipal zapopana para resguardar el sitio, al igual que paramédicos, quienes ya no pudieron hacer nada para salvar a la pareja, mientras que los agresores escaparon del lugar.

Se manejó la versión de que la mujer agredida estaba embarazada; sin embargo, policías municipales no lo confirmaron.

El incidente provocó caos vial sobre la avenida Mariano Otero debido al cierre a la circulación en uno de los carriles derivado del resguardo de la zona.

