Avalan ley propuesta por Mery Gómez Pozos contra abuso sexual infantil

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Turismo, con el fin de combatir el delito de abuso sexual infantil, a propuesta de la diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos.

La legisladora federal resaltó que se aprobó la propuesta para cerrar espacios a la trata de personas en el sector turístico.

Esto se debe a que México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual y el primero en consumo de material de abuso sexual infantil.

Mery Gómez Pozos explicó que la reforma se redactó con perspectiva de género con el fin de modificar los artículos 7 y de la Ley General de Turismo para que hoteles, agencias y todos los prestadores de servicios turísticos cumplan con la obligación de aplicar protocolos de prevención y dar información a las autoridades para facilitar la evidencia de las acciones que implementen.

"Hoteles, agencias y prestadores de servicios turísticos tendrán que prevenir, activar protocolos, reportar y colaborar ante indicios de delito y la prevención deja de depender de la buena voluntad" , indicó la diputada federal.

Actualmente, alrededor del 71% de las víctimas son mujeres y niñas, por ello, consideró que no puede seguir ignorándose dicha situación, por lo que la propuesta pretende fortalecer la prevención en hoteles y establecimientos de hospedaje, donde muchas veces se aprovecha el anonimato para cometer estos delitos.

Las aportaciones de la diputada van enfocadas a la obligatoriedad por lo menos una vez al año de capacitar al personal de servicios turísticos y hospedaje en temas de violencia de género, trata y explotación infantil a través de talleres.

La diputada morenista reiteró que el desarrollo turístico no puede seguir construyéndose sobre la vulneración de derechos y recalcó que la protección de niñas, niños y adolescentes es una prioridad, no una opción, es una obligación.



YC