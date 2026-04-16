Maquinitas tragamonedas y mini casinos clandestinos; ligados con el crimen organizado

Este jueves el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, reconoció que existen indicios para ligar a las maquinitas tragamonedas que existen en distintos comercios y locales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y al interior del estado —así como los "mini casinos" clandestinos—, con el crimen organizado.

"Sí, por supuesto. Prácticamente en la mayoría de los casos es lo que nos refieren [las personas propietarias de los negocios], que llegan y les dejan las máquinas y se van. Únicamente así nos lo refieren, y no nos dan mayor información, obviamente por la propia seguridad de las personas preferimos no ahondar más porque los podríamos en riesgo" refirió el secretario cuestionado explícitamente al respecto de si han identificado vínculos entre el crimen organizado y estas máquinas que proliferan en la ciudad.

Incluso en las inmediaciones de los centros históricos de los municipios y plazas públicas —como lo es el caso de Guadalajara y Tlajomulco—, así como en colonias marginadas —como ocurre, por ejemplo, en Miramar y Arenales Tapatíos en Zapopan; o Rancho Nuevo y Lomas de Oblatos, en Guadalajara—, entre muchas otras más.

Menores de edad participan en los mini casinos clandestinos, advierten autoridades

También se ha identificado en el tema de los mini casinos clandestinos, los cuales operan como locales donde solo hay máquinas tragamonedas de apuestas (y no máquinas de videojuegos), la participación de menores de edad. Estos han sido conferidos como "halcones" y dan el "pitazo" a los operadores de los locales para bajar las cortinas cuando las autoridades se acercan , a fin de evitar los operativos y el retiro de las máquinas.

"Hemos identificado a jóvenes de 14 o 15 años que están en las esquinas, prácticamente todo el día, cuidando este tipo de máquinas, para avisar cuando vengan los operativos y bajar las cortinas, sobre todo cuando son puntos donde se trata de mini casinos. Es decir, no son tiendas de abarrotes o papelerías, sino que únicamente hay máquinas tragamonedas", añadió.

En este sentido, refirió Juan Pablo Hernández, es que se han reforzado los operativos en conjunto con las comisarías de la Secretaría de Seguridad y de los municipios. Así como con autoridades federales, a fin de tratar de erradicar estos dispositivos gracias un interés expuesto en la mesa de seguridad regional, llevada a cabo esta semana en el Estado de Aguascalientes, por autoridades de los distintos estados que la componen.

"En esta mesa regional se expuso, justamente, el tema de los operativos contra las máquinas tragamonedas, así como los minicasinos. Y entendemos que este es un delito que afecta varios aspectos a la sociedad de manera trasversal: tiene riesgos a la economía y las salud mental de las personas. Recordar también que son muchos menores de edad los que constantemente están llevando a cabo este tipo de juegos y esto puede ocasionarles una enfermedad mental crónica, como la ludopatía. Y pues, bueno, los operativos los hemos tenido de manera constante y los vamos a intensificar. Pero lo que nos facilitaría esta estrategia es que los municipios se sumaran", señaló el comisario estatal.

Autoridades aseguraron 59 maquinitas tragamonedas en la colonia La Mojonera

Este 16 de abril elementos de la Policía Metropolitana —en coordinación con DEFENSA y la Comisaría de Zapopan— aseguraron 59 máquinas tragamonedas durante un operativo en la colonia La Mojonera y sus alrededores.

Las acciones de localización y aseguramiento, dijo el secretario, se desarrollaron en distintos puntos, incluido el cruce de la Avenida General Ramón Corona y Paseo del Anochecer, en la citada Colonia, y los dispositivos asegurados serán remitidas a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio para la integración de los procedimientos, en cumplimiento de la normativa vigente en el Municipio.

Ante ello, Juan Pablo Hernández insistió en el llamado a los municipios para que dispongan de su personal de las direcciones de Inspección y Vigilancia a que se sumen a los operativos, puesto que se trata de una violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como a los estatutos municipales por no contar con su autorización para operar en los negocios, ni al interior ni al exterior de los mismos.

"De la Zona Metropolitana, los municipios sí nos han apoyado con esto, más bien en el interior del Estado es donde se nos ha complicado esta situación, como en municipios de la Costa, donde estamos queriendo tener este acercamiento para la firma del convenio de colaboración", refirió el secretario de Seguridad de Jalisco.

Francisco Jiménez Reynoso, académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, ya había alertado sobre los posibles vínculos entre el crimen organizado y estas máquinas tragamonedas en julio pasado.

En entrevista con este medio de comunicación, comentó que, por lo menos hasta entonces, se trataba de un secreto a voces "porque las autoridades no habían querido ahondar en las investigaciones al respecto de este tipo de negocios", que en la mayoría de las ocasiones es controlado por el crimen organizado, como una "empresa" más de estas agrupaciones. Es decir, como una extensión más de los delitos que cometen en sus redes "especializadas" para nutrir sus arcas y continuar con sus operaciones, como el robo y reventa de autopartes, el robo de carga pesada, o los mismos call centers apócrifos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

