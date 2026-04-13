Tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha convertido en un paso fundamental para garantizar una mejor calidad de vida y proteger la economía de miles de familias mexicanas. Durante este mes de abril de 2026, el proceso de registro se mantiene abierto y operando con normalidad en todo el país. Aquí te contamos los detalles.

El procedimiento es completamente gratuito, personal y no requiere de intermediarios.

A pesar de que mucho se habla del Inapam, es sumamente común que los solicitantes lleguen a las oficinas y descubran que les falta algo, lo cual causa frustración la necesidad de dar una doble vuelta. Por ello, acá te presentamos la lista exacta y actualizada de requisitos en 2026.

¿Qué documentos son obligatorios para la tarjeta del Inapam en abril 2026?

Acta de nacimiento legible. Identificación Oficial Vigente: credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside. CURP actualizado. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

CURP actualizado. Número telefónico.

*Cada estado de México, puede solicitar un requisito adicional.

¿Dónde y cuándo realizar tu registro para la tarjeta del Inapam este mes?

Los interesados deben acudir presencialmente a los Módulos de Bienestar habilitados por la Secretaría de Bienestar. Puedes consultar la ubicación exacta del módulo que te corresponde ingresando al siguiente enlace.

El horario de atención para este mes de abril es de lunes a sábado, comenzando a las 10:00 de la mañana y concluyendo a las 16:00 horas.

Se recomienda llegar temprano, preferentemente durante las primeras horas de apertura, para evitar largas filas y asegurar una atención más rápida.

¿Por qué conviene tramitar la tarjeta del Inapam?

Los beneficiarios disfrutan de descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable. Además, el transporte público en diversas ciudades ofrece tarifas preferenciales o incluso acceso gratuito al mostrar la Inapam al abordar.

En salud, la tarjeta te brinda acceso a rebajas significativas en farmacias de cadena, consultas médicas privadas, estudios de laboratorio y ópticas. También da precios especiales en boletos de autobús, aerolíneas, museos, zonas arqueológicas, cines y eventos culturales en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que la credencial del Inapam no tiene fecha de caducidad; solo debes renovarla en casos de robo, extravío o deterioro. Su tramite es totalmente gratuito.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

