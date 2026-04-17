El gobernador Pablo Lemus descartó que exista un rompimiento con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano luego que la fracción parlamentaria emecista en el Congreso del Estado adelantara su voto en contra del Plan B electoral.

La polémica surge por el contraste con la postura que emitió la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ya que votaron a favor de dicha reforma por órdenes de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez. Entre ellos, hubo legisladores jaliscienses que votaron a favor del Plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como Hugo Luna.

Por esta razón, el mandatario estatal aceptó que no fue consultado, pero aclaró que el partido emecista en Jalisco se cuece aparte de lo que sucede a nivel nacional.

“No fui consultado de esta medida por parte de la dirigencia nacional, pero no importa, MC Jalisco se cuece aparte. Somos en Jalisco un movimiento político cercano a la ciudadanía, porque eso es congruencia política, congruencia ciudadana. No existe en lo absoluto un rompimiento con la dirigencia nacional. Hay un absoluto respeto, trabajo, conjunto con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadanos”.

Pablo Lemus reiteró que en Movimiento Ciudadano están a favor de la reducción en gastos burocráticos, pero no en violentar la autonomía de cada entidad.

Entre los puntos señalados como negativos en el Plan B fue la intromisión a la autonomía de los municipios y estados, por ejemplo, limitar el número de regidores a 15 y topar el presupuesto anual de los congresos estatales hasta en .70% del presupuesto ejercido por las entidades federativas.

La opinión de Lemus contrasta con las posturas del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien justificó que el partido votó a favor del llamado “Plan B” de la reforma electoral porque eliminaba privilegios.

“Son cosas que se deben de votar en función de lo que le conviene a las personas, no de quién las propone”, dijo el dirigente emecista en redes sociales.

La polémica arreció porque el coordinador emecista en el Congreso local, José Luis Tostado, adelantó su rechazo al plan B electoral cuando se discuta en el Legislativo estatal, al argumentar que la reforma implica un debilitamiento de las instituciones y una intromisión en la vida pública de estados y municipios.

“Es importante señalar y anticipar el voto en contra del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en contra de la famosa reforma del Plan B que no es el ‘Plan B’, sino es el ‘Plan D’ por el desmantelamiento de las instituciones e irrupción en la vida pública de los estados y los municipios. No estamos en contra de limitar derroches, estamos en contra de la afectación al pacto federal, estamos en contra de la violación a la autonomía municipal”.

La postura de la bancada emecista se da aun cuando la decisión del Legislativo estatal no tendrá impacto a nivel nacional, ya que la mayoría de los congresos estatales ya aprobaron la reforma.

Dicha situación fue cuestionada por el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, quien criticó la incongruencia entre la bancada local y la federal. El voto favorable de los emecistas también fue recriminado por Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco.

Los diputados federales de MC votaron a favor de la reforma electoral por órdenes de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez. SUN/Archivo

La polémica reforma

Iniciativa. El llamado Plan B electoral fue enviado al Ejecutivo federal para modificar los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los cambios, se plantea que los ayuntamientos se integren por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, con tope definido y bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva. También se establece que los congresos estatales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. Además, las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán superar el límite constitucional ni incluir prestaciones adicionales como seguros privados o esquemas especiales de retiro con recursos públicos.

Posturas. Estas disposiciones generaron un contraste entre Movimiento Ciudadano en Jalisco y su dirigencia nacional, encabezada por Jorge Álvarez Máynez. La bancada de MC en la Cámara de Diputados, incluidos legisladores jaliscienses, votó a favor del Plan B. Máynez defendió la postura al señalar que busca reconocer derechos y eliminar privilegios. “¿Por qué reducir presupuesto y regidores, y poner topes a funcionarios electorales? Porque hay privilegios no extendibles a la población”, afirmó. Consideró positivo limitar el gasto legislativo.

Rechazo. En contraste, MC Jalisco se pronunció en contra. Su bancada en el Congreso local adelantó que votará en contra al discutirse en el ámbito estatal. El coordinador José Luis Tostado argumentó que la reforma debilita instituciones e invade competencias de estados y municipios. “No estamos en contra de limitar derroches, sino de afectar el pacto federal y la autonomía municipal”, sostuvo.

Posición. Tostado reiteró su rechazo a cualquier medida que implique intromisión en el federalismo. El gobernador Pablo Lemus coincidió en reducir gastos burocráticos, pero rechazó vulnerar la autonomía estatal. Afirmó que MC Jalisco mantiene una postura propia, sin ruptura con la dirigencia nacional.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deja saldos negativos

El politólogo, Sandro Arreola, señaló que la votación del Plan B electoral a nivel nacional dejó “saldos negativos” para Movimiento Ciudadano, ya que la bancada emecista en la Cámara de Diputados votó a favor, aunque hubo rechazo por MC en Jalisco.

El especialista consideró que la decisión fue “sin cálculo ni tacto”, desestimando las reacciones de sus movimientos en Nuevo León y Jalisco, por lo que ambos gobernadores, tanto Samuel García como Pablo Lemus, además de deslindarse, no titubearon en señalar la actuación de sus legisladores federales como un atentado a la autonomía en sus estados.

“Aunque en realidad el sentimiento más bien les llegó porque no fueron considerados ni beneficiados de las negociaciones”, dijo.

El especialista no se aventuró a pronosticar si la decisión afectará a MC en las elecciones de 2027 o 2030, al señalar que hubo antecedentes de conflictos internos, aunque el partido naranja obtuvo buenos resultados en procesos electorales.

“No sabemos si este desencuentro entre Jalisco y el nacional tendrá consecuencias electorales para el 2027 y el 2030, recordemos que MC es un partido de coyunturas y campañas de marketing político, así que la rentabilidad electoral determinará las decisiones finales”.

Arreola consideró que, más que una ruptura, las declaraciones y posición política del grupo Jalisco emecista “suponen una respuesta por la falta de atención”, aunque tampoco descartó que haya una respuesta electoral, al señalar que MC en Jalisco tiene una importante base electoral basada en el anti morenismo.

Una historia de diferencias

La diferencia de opiniones entre Movimiento Ciudadano en Jalisco y su dirigencia nacional se ha profundizado en los últimos años, especialmente durante la pasada administración estatal.

El conflicto se intensificó en 2023, previo al proceso electoral, cuando el entonces gobernador de Jalisco expresó su desacuerdo con la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, por descartar la alianza con el Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD). “Yo ya no quiero participar… Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones”, afirmó.

Las diferencias no eran nuevas. Desde 2021, MC Jalisco cuestionó no sumarse a la alianza opositora. También hubo posturas encontradas en torno a la FIL y su entonces presidente, Raúl Padilla, críticas de las que Dante Delgado no fue parte.

Posteriormente, el exgobernador descartó buscar la Presidencia y anunció su retiro al concluir su mandato. Su principal reclamo fue que la dirigencia nacional no tomaba en cuenta al grupo emecista en Jalisco.

En enero de 2024, reavivó sus críticas tras la designación de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial, cuestionando su presentación pública con “botana y cerveza” por Samuel García.