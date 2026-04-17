Eduardo Serrano: quién es el hombre que salió de Monterrey a Jalisco y está desaparecido hace un año

El 13 de febrero, Eduardo Serrano Rodríguez salió de Monterrey hacia Jalisco para atender una oportunidad de trabajo de la que fue informado; sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero. Su familia y el colectivo Ángeles de Pie por Ti acusan que no hay avances en el caso.

Eduardo Serrano es originario de Tarimoro, Guanajuato, y solía tomar empleos temporales en diversos estados del país. En su momento, informó que viajaría a Jalisco por una oferta de una empresa dedicada a la producción de berries y aguacates.

La familia de Eduardo interpuso una denuncia en Jalisco por su desaparición; no obstante, hasta ahora no ha habido respuesta ni contacto para realizar pruebas habituales en estos casos como la confronta genética o la revisión de indicios encontrados que pudieran ayudar a su identificación.

La falta de coordinación entre las autoridades de Guanajuato y Jalisco es otra de las dificultades que enfrentan. “Que aquí se le tome el ADN y se pueda hacer una confronta casi inmediata con los hallazgos. Es tocar puertas para que entiendan que, aunque la desaparición fue en otro estado, él es guanajuatense y su familia está aquí”, señaló el colectivo con base en Salvatierra, Guanajuato.

La preocupación central de la familia es la posibilidad de que Eduardo haya sido víctima de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, un problema añejo que ha cobrado notoriedad en casos recientes, como el del Rancho Izaguirre, y que ha dado lugar a operativos de vigilancia en centrales camioneras de Guadalajara y otras ciudades del país, señaladas como puntos de operación de grupos delictivos.

La Policía de Jalisco mantiene comunicación constante con las líneas de autobuses para localizar a personas que podrían haber sido privadas de la libertad en las centrales camioneras. EL INFORMADOR/Archivo

Rescatan a dos menores víctimas de reclutamiento del crimen organizado

En este contexto, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado rescataron ayer a dos menores de aproximadamente 15 años que habían sido contactados por grupos criminales a través de TikTok.

El comisario general de la Policía Estatal, Juan González Castañeda, informó que fue la madre de uno de los jóvenes quien reportó la privación de la libertad de su hijo en la Central de Autobuses de Tlaquepaque, ya que lo monitoreaba mediante la ubicación de su teléfono celular.

Los adolescentes fueron localizados en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Zapopan.

González Castañeda también explicó que uno de ellos recibió la oferta laboral e invitó a su amigo. Ambos sabían que serían reclutados por el crimen organizado, aunque también fueron amenazados para forzarlos a aceptar. Les habían ofrecido 20 mil pesos semanales.

El funcionario señaló que mantienen comunicación constante con las líneas de autobuses para identificar a personas que abordan estas unidades y que podrían haber sido privadas de la libertad.

De acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, con corte al 31 de marzo, en Jalisco hay 16 mil 110 personas sin localizar. De ellas, dos mil 224 no cuentan con carpeta de investigación.

