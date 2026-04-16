Hallan nuevo call center clandestino en Guadalajara; suman 3 en 2026

Por tercera vez en lo que va de este año, las autoridades de Jalisco identificaron y desmantelaron un nuevo call center clandestino en Guadalajara, ahora en la colonia La Antigua Penal.

Call center fue denunciado mediante llamada anónima

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que a la finca se llegó gracias a una denuncia anónima. Tras la obtención de la orden de cateo correspondiente, se logró ingresar al domicilio, deteniendo a las dos personas que se hallaban en el interior.

De acuerdo con lo referido por el fiscal, en este caso se identificaron características distintas a los dos casos previos, donde los involucrados se hacían pasar por trabajadores de instituciones bancarias para conseguir información sensible de sus cuentas y tarjetas.

El modo en el que operaban en el call center

En este espacio, señaló, se identificó que el modo de operar de los delincuentes era llamar a personas a quienes les decían que alguno de sus trabajadores había sufrido un percance vial y su seguro estaba vencido, pero que si depositaban en ese momento, se reiniciaría sin mayor problema, dando la cobertura inmediata para atender el percance, haciendo que las víctimas enviaran el dinero y las fraudaran aprovechándose de la preocupación generada por la mentira.

En este sentido, el fiscal insistió en las recomendaciones de no responder números que no se conocen, además de abstenerse de efectuar cualquier pago o transferencia que se solicite por vía telefónica.

Lo ideal es, si ya se respondió y se identifica una situación similar, colgar de inmediato, mantener la calma y tratar de comunicarse con la persona que se supone tuvo el percance, para confirmar que se encuentra bien.

Te puede interesar: IDEFT fortalece la calidad turística en Puerto Vallarta con capacitación

Cualquier caso de extorsión o intento de ello debe denunciarse de manera inmediata al 089.

Por otra parte, Salvador González de los Santos destacó que en los primeros meses de este 2026 han disminuido las denuncias por fraudes, registrando en el primer bimestre del año mil 497 carpetas de investigación, que representan alrededor del 20% menos.

Casos de call centers clandestinos en Guadalajara

Apenas el pasado 26 de marzo se dio a conocer el call center localizado en una finca ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, a partir de una denuncia anónima.

En el sitio, donde se detuvo a cinco personas, se encontraron indicios diversos, como teléfonos, tarjetas con chip, chips, diademas con micrófono, módem, libretas con números telefónicos y nombres de personas.

El primero de los casos se dio el 14 de enero, cuando se localizó un call center apócrifo en la colonia Medrano de Guadalajara. Allí se detuvo a otras cinco personas y se encontraron más de 50 teléfonos celulares, computadoras y libretas con cientos de números de teléfono e información diversa, entre otros indicios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS