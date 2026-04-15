Con el fin de garantizar el acceso a la educación y apoyar la economía familiar, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que niñas y niños de 4 a 12 años de edad que asisten a escuelas públicas o privadas tendrán dos viajes diarios gratuitos en el transporte público. La medida entrará en vigor el próximo 30 de abril y el mandatario afirmó que se trata de un programa único en México y el mundo.

"Vamos a ser el primer estado de México y de todo el mundo en tenerlo. Lo quisimos anunciar, precisamente, en el mes de la niña y el niño, y es transporte público gratuito para nuestras niñas y niños. Gratis el transporte público para niñas y niños de todo el estado de Jalisco", anunció.

El programa está dirigido a estudiantes de educación básica y el objetivo es que los menores acudan a la escuela todos los días en condiciones adecuadas. Las y los niños accederán al beneficio mediante una tarjeta que será operada por padres, madres o tutores. Se espera beneficiar a hasta 75 mil menores.

El gobernador apuntó que ningún estado del país cuenta con un programa similar, pues, si bien algunos municipios ofrecen rutas escolares sin costo; como en Querétaro, que ofrece transporte escolar gratuito en distintos niveles educativos. La política de Jalisco es única en el país para estudiantes del nivel primaria.

"Este apoyo es para ustedes, es para tener un Jalisco más unido y más solidario", afirmó Lemus.

¿Cómo inscribirse en el programa de transporte gratuito para menores de edad en Jalisco?

Para acceder al beneficio, el padre, madre o tutor deberá registrar a la niña o al niño en la plataforma oficial del programa del 20 de abril al 30 de mayo en el siguiente enlace: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/

Los responsables del menor también podrán registrarlos en los doce Macromódulos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, de los cuales, ocho están en el Área Metropolitana de Guadalajara y cuatro más al interior del estado.

Los menores contarán con una tarjeta especial para el transporte público, similar a las de Mi Pasaje o la Tarjeta Única. El caso de contar con otro plástico, se podrá conservar sin ningún inconveniente.

El Gobierno de Jalisco informó que con el programa se crea una política integral que coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas. Además, se avanza en la construcción de oportunidades accesibles para la ciudadanía.

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AO

