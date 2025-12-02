Localizan tomas clandestinas de hidrocarburo en Ayotlán y Degollado

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del hallazgo de múltiples tomas ilegales de hidrocarburo en los municipios de Ayotlán y Degollado.

En el primer municipio, fueron un total de dos tomas clandestinas las cuales fueron encontradas por personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron del conocimiento del fiscal federal, de la existencia de dos tomas clandestinas en el ejido El Maluco, del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Las tomas clandestinas se localizaron en el kilómetro 134+086, del poliducto antes referido, en las inmediaciones del municipio mencionado.

Como es usual, Pemex no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación.

En el caso de Degollado, fueron cuatro tomas clandestinas de combustibles que fueron localizadas también por personal de Seguridad Física de Pemex.

El hallazgo de las tomas clandestinas se dio en el kilómetro 131+380, del poliducto Salamanca – Guadalajara, en las inmediaciones del municipio mencionado, Rancho La Era, tramo Degollado-Castillo.

En esta acción Pemex no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

YC