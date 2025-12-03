Un choque entre dos vehículos ocurrido la madrugada de este miércoles en Zapopan dejó saldo de un hombre sin vida. La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que el choque ocurrió en las primeras horas de este miércoles sobre la avenida López Mateos, a la altura de El Palomar, todavía en el municipio zapopano.

En el lugar, brigadistas de Protección Civil localizaron dos vehículos, uno de ellos era una camioneta tipo SUV blanca que tenía dos tripulantes, una mujer que resultó con algunas lesiones y un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue declarado sin vida por paramédicos de Servicios Médicos Municipales.

El otro vehículo era una camioneta de carga pesada, de color blanca, la cual abordaban dos personas que resultaron ilesas.

Los oficiales realizaron estabilización primaria y secundaria, así como maniobras de corte de toldo para facilitar la liberación de la víctima.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, la camioneta SUV habría volcado tras subir a la cola de caimán, dando varias vueltas hasta impactarse contra el vehículo de carga.

Se está en espera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la liberación del cuerpo y el levantamiento de indicios que permitan determinar la cinemática del accidente.

La Policía Vial informó que, tras el percance, el operativo con carriles a contraflujo permanece suspendido desde el Anillo Periférico hasta El Palomar. Sin embargo, se mantiene activo de Periférico a avenida Tizoc.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

