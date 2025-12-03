Un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de vivienda en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron durante la noche, en el cruce de las calles Vicente Suárez y Prisciliano Sánchez, en la colonia Guayabitos.

Policías municipales recibieron el reporte vía C5 sobre una agresión con arma de fuego ocurrida en dicho punto.

Al lugar se trasladaron elementos de la policía municipales quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida y que tenía lesiones por arma de fuego, el cual estaba a las afueras de un domicilio identificado como el suyo.

Presuntamente, varios hombres a bordo de un automóvil compacto color rojo se detuvieron frente al domicilio de la víctima y uno de ellos le disparó directamente.

Vecinos que presenciaron la agresión alertaron de inmediato a las autoridades, mientras que paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero acudieron al lugar para prestar apoyo y atención médica a la víctima, aunque solamente confirmaron su deceso en el sitio debido a la gravedad de la lesión.

Familiares del occiso, presentes en el lugar, declararon a los investigadores no conocer el móvil del crimen ni la identidad de los agresores. Peritos de la Fiscalía de Jalisco aseguraron un casquillo percutido de arma corta, principal evidencia para la investigación abierta por este homicidio.

