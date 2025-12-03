Este miércoles 3 de diciembre se registró un sismo de magnitud preliminar 5, según información del Servicio Sismológico Nacional. El epicentro del temblor de hoy fue a 48 kilómetros al suroeste del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a las 08:18 horas.

Más adelante, el SSN ajustó la magnitud final a 4.6 y el epicentro a 25 kilómetros al noreste de Manzanillo, Colima, a una profundidad de 7 kilómetros.

X / @SSNMexico

X / @SSNMexico

Percepción del temblor de hoy en municipios de Jalisco

En sus redes sociales, Protección Civil Jalisco informó que el sismo que se registró esta mañana de miércoles fue percibido de manera ligera en los municipios de Cihuatlán, San Gabriel, Tapalpa, Tolimán, El limón, La Huerta, Unión de Tula, Tonaya, El Grullo, Autlán, Tuxcacuesco, ubicados en la zona sur del Estado. También se percibió en Puerto Vallarta, en la zona de la costa norte.

La dependencia señaló que su personal se mantiene atento a cualquier novedad y en coordinación con autoridades municipales y estatales, pero indica que hasta el momento no se reportan afectaciones.

X / @PCJalisco

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dijo que según el boletín del CAT de la Secretaría de Marina, tras el sismo, no se espera la generación de un Tsunami en costas nacionales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Sheinbaum confirma que irá al sorteo del Mundial 2026 en EU

OF