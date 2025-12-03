Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Se registra sismo al sur de Jalisco HOY 3 de diciembre

El SSN informa una magnitud preliminar de 5, al suroeste del municipio de la costa de Jalisco

Protección Civil Jalisco señaló que su personal se mantiene atento a cualquier novedad y en coordinación con autoridades municipales y estatales. ESPECIAL / EL INFORMADOR y SSN

Este miércoles 3 de diciembre se registró un sismo de magnitud preliminar 5, según información del Servicio Sismológico Nacional. El epicentro del temblor de hoy fue a 48 kilómetros al suroeste del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a las 08:18 horas.

Más adelante, el SSN ajustó la magnitud final a 4.6 y el epicentro a 25 kilómetros al noreste de Manzanillo, Colima, a una profundidad de 7 kilómetros.

Percepción del temblor de hoy en municipios de Jalisco

En sus redes sociales, Protección Civil Jalisco informó que el sismo que se registró esta mañana de miércoles fue percibido de manera ligera en los municipios de Cihuatlán, San Gabriel, Tapalpa, Tolimán, El limón, La Huerta, Unión de Tula, Tonaya, El Grullo, Autlán, Tuxcacuesco, ubicados en la zona sur del Estado. También se percibió en Puerto Vallarta, en la zona de la costa norte.

La dependencia señaló que su personal se mantiene atento a cualquier novedad y en coordinación con autoridades municipales y estatales, pero indica que hasta el momento no se reportan afectaciones.

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dijo que según el boletín del CAT de la Secretaría de Marina, tras el sismo, no se espera la generación de un Tsunami en costas nacionales.

