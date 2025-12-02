Impulsa el IMPI las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del país

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) presentó esta tarde el libro México: Herencia y Origen en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mediante el cual se hace un recuento de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas con las que cuenta el país.

Santiago Nieto, director del IMPI, resaltó la necesidad de un trabajo más coordinado entre productores para que México pueda incrementar el número de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

En cuanto a Denominaciones de Origen, señaló que México cuenta actualmente con 18, lo que representa apenas el 2.4 por ciento del total existente a nivel global.

“Es muy poco para una región tan diversa como la nuestra. El tequila y el mezcal se han consolidado de manera importante, pero tenemos todavía algunas asignaturas pendientes para modificar las normas oficiales mexicanas, o bien crearlas, y consolidar los órganos reguladores”, comentó.

Se otorgaran nuevas Denominaciones de Origen

Detalló que están próximas a otorgarse nuevas Denominaciones de Origen, como la del orégano de Nuevo León y la del café de Nayarit. Respecto a las Indicaciones Geográficas, indicó que se trabaja en varias, entre ellas: el aguacate de Michoacán, la sal de Colima, el mármol de Querétaro, las glorias de Linares y el cabrito de Nuevo León, entre otras.

“Desde el IMPI asumimos una responsabilidad que va más allá de lo jurídico. Proteger un producto con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica significa cuidar aquello que nos define: conocimientos que han trascendido generaciones, técnicas que resguardan la memoria colectiva, territorios que cuentan historias y manos que transforman la naturaleza en productos únicos, irrepetibles y profundamente nuestros”, señaló el titular del IMPI.

México, Herencia y Origen proyecta una imagen institucional sólida y contemporánea

Agregó que México, Herencia y Origen proyecta una imagen institucional sólida y contemporánea, reforzando el sello de lo Hecho en México como sinónimo de calidad, autenticidad y excelencia. “Este libro es testimonio de que nuestras comunidades no solo producen bienes: producen identidad, arraigo y futuro”.

Las páginas de esta obra reúnen las historias de 18 Denominaciones de Origen y 27 Indicaciones Geográficas. Cada una encierra un universo propio: 10 bebidas espirituosas que narran las leyendas construidas por los jornaleros en sus campos; 23 productos agroalimentarios que dan cuenta de la diversidad regional del país; y 12 artesanías que preservan siglos de conocimiento transmitido con paciencia, destreza y un profundo amor por la tierra.

Todas estas historias comparten un mismo origen: el trabajo incansable, el esfuerzo colectivo y el orgullo de miles de familias que sostienen nuestras tradiciones y permiten que México destaque en el escenario internacional.

En la presentación del libro estuvieron presentes Aurelio López Rocha, presidente del CRT; Cindy Blanco Ochoa, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado; Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJE); Luis Gustavo Padilla Montes, coordinador general de Vinculación de la Universidad de Guadalajara; Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral; y Rebeca Reyes Carmona, directora de Extensión Universitaria de la Universidad de Celaya.

