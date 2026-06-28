Localizan a menor de 12 años en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque tras reporte al 911

Este domingo, las autoridades estatales dieron a conocer el caso en el cual lograron ubicar, en tiempo real, a una menor de solo 12 años que había salido de su domicilio.

Fue gracias a la coordinación entre C5 Escudo Jalisco, la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Guardia Nacional que se logró ubicar a la menor al interior de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos iniciaron tras una llamada recibida en la línea de emergencias 911, en la que un ciudadano reportó que su hija no se encontraba en su domicilio.

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"Durante la comunicación, informó que la menor de edad había salido con una maleta de ropa y que, de acuerdo con la ubicación de su teléfono celular, se encontraba en las instalaciones de la Central Nueva, específicamente en el área de operaciones de una línea de transporte foráneo", señalaron las autoridades estatales en un comunicado, sin brindar más detalles sobre el motivo de los hechos.

Ante el reporte, personal de C5 Escudo Jalisco activó de inmediato los protocolos de actuación correspondientes y estableció coordinación con las corporaciones de seguridad competentes para realizar la búsqueda y localización de la adolescente, aseveró el Ejecutivo Estatal en un comunicado.

"De manera simultánea, operadores del área de monitoreo realizaron un rastreo mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, por lo que fue posible identificar el momento en que la menor de edad arribó a la Central Nueva, y permitió orientar con precisión las acciones de búsqueda en campo" , refirió.

Fue así que, con la información proporcionada por C5 Escudo Jalisco, elementos de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque acudieron al lugar y realizaron recorridos preventivos en las instalaciones, logrando localizar a la adolescente al interior de la terminal de autobuses.

Una vez confirmada su localización, se estableció contacto con sus familiares para informarles sobre la situación. Posteriormente, los progenitores acudieron al sitio, donde la menor de edad fue entregada bajo los protocolos correspondientes y en condiciones de seguridad.

"Este caso refleja la importancia de la coordinación permanente entre los centros de monitoreo, las corporaciones de seguridad y las herramientas tecnológicas de videovigilancia para la atención oportuna de reportes relacionados con personas extraviadas o no localizadas", finalizó la autoridad estatal.

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MB