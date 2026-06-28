Guadalajara tendrá una mañana clara, pero espera una tarde-noche copiosa, según el pronóstico de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG.

Revisa las probabilidades y los horarios de lluvia para Guadalajara y planifica el final del fin de semana para que los encharcamientos e inundaciones no arruinen este domingo para ti y tu familia.

El pronóstico de lluvia en Jalisco

Este domingo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior de México, combinada con la onda tropical número 12 sobre el occidente del país, originará chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad .

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Además, continuará el ingreso de humedad al interior del país y, en combinación con las condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida .

Guadalajara prevé lluvia esta tarde

Por la mañana en Guadalajara se espera ambiente fresco a templado; durante la tarde y noche aumenta la probabilidad de chubascos y lluvias localmente fuertes, principalmente en regiones montañosas, centro, oriente, sur y alrededores del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De manera puntual, la precipitación podría estar acompañada de descargas eléctricas, rachas de viento y caída aislada de granizo . Cabe decir que la distribución de la lluvia será variable, por lo que algunas localidades podrían registrar acumulados significativos, mientras que otras recibirían precipitaciones menores.

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Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 28 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua (milímetros) 09:00 horas 19 °C 19 °C Nubes y claros - - 11:00 23 ºC 25 ºC Soleado - - 14:00 27 ºC 27 ºC Nubes y claros - - 17:00 25 °C 26 °C Tormenta 80 % 19 mm 20:00 21 ºC 21 ºC Lluvia débil 50 % 2 mm 23:00 20 ºC 20 ºC Nubes y claros - -

En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.

Con información del SMN, IAM y Meteored.

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