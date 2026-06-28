La tarde de este domingo 28 de junio comenzó con el desarrollo de fuertes tormentas sobre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde autoridades mantienen vigilancia permanente debido al riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y afectaciones viales.De acuerdo con el monitoreo meteorológico mediante Radar Doppler UdeG, se detectaron núcleos de tormenta en distintos puntos del estado de Jalisco que avanzan hacia la zona metropolitana, generando precipitaciones de intensidad fuerte en varios municipios. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que las condiciones podrían empeorar durante las próximas horas.Los reportes más recientes indican que los ecos de lluvia más intensos se desarrollan sobre el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en las inmediaciones de Zapotitlán de Hidalgo y Tlajomulco de Zúñiga.Además, los núcleos de tormenta ya generan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, donde se prevén precipitaciones puntualmente fuertes con potencial de caída de granizo. Especialistas señalaron que las condiciones atmosféricas favorecen el crecimiento de tormentas severas durante la tarde y parte de la noche, por lo que el monitoreo continuará de manera constante.Según la información proporcionada por el radar meteorológico, las precipitaciones afectan principalmente: Las lluvias ya provocan reducción de la visibilidad para los automovilistas y podrían ocasionar encharcamientos importantes, especialmente en avenidas principales y pasos a desnivel.Las autoridades advirtieron que algunas de las tormentas presentan características que favorecen la formación de granizo, además de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento.Este tipo de fenómenos puede incrementar el riesgo de caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares y afectaciones en el suministro eléctrico, además de generar inundaciones repentinas en zonas con drenaje insuficiente.Protección Civil mantiene el monitoreo de los sistemas de tormenta para emitir nuevos avisos en caso de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen.Ante las condiciones climatológicas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes durante la lluvia:Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para permanecer atenta a la evolución de las tormentas, ya que durante las siguientes horas persistirá el potencial de lluvias fuertes en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. EE