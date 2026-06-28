La tarde de este domingo 28 de junio comenzó con el desarrollo de fuertes tormentas sobre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , donde autoridades mantienen vigilancia permanente debido al riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y afectaciones viales.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico mediante Radar Doppler UdeG, se detectaron núcleos de tormenta en distintos puntos del estado de Jalisco que avanzan hacia la zona metropolitana, generando precipitaciones de intensidad fuerte en varios municipios.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que las condiciones podrían empeorar durante las próximas horas.

Radar Doppler detecta tormentas en Guadalajara y municipios cercanos

Los reportes más recientes indican que los ecos de lluvia más intensos se desarrollan sobre el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en las inmediaciones de Zapotitlán de Hidalgo y Tlajomulco de Zúñiga.

Además, los núcleos de tormenta ya generan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, donde se prevén precipitaciones puntualmente fuertes con potencial de caída de granizo.

ormentas en desarrollo esta tarde en Jalisco incluyendo el área metropolitana de Guadalajara



Atención, se tiene posiblidad de Tormentas Severas durante la tarde pic.twitter.com/MhNyyX1Wiq — Radar Doppler UdG (@RadarDopplerUdG) June 28, 2026

Especialistas señalaron que las condiciones atmosféricas favorecen el crecimiento de tormentas severas durante la tarde y parte de la noche , por lo que el monitoreo continuará de manera constante.

Estas son las zonas donde ya llueve con mayor intensidad

Según la información proporcionada por el radar meteorológico, las precipitaciones afectan principalmente:

Centro de Tlaquepaque.

El Dean.

San Carlos.

Plaza del Sol.

La Aurora.

Diversos sectores de Guadalajara.

Zapopan.

Tlajomulco de Zúñiga.

Las lluvias ya provocan reducción de la visibilidad para los automovilistas y podrían ocasionar encharcamientos importantes, especialmente en avenidas principales y pasos a desnivel.

Existe riesgo de granizo e inundaciones

Las autoridades advirtieron que algunas de las tormentas presentan características que favorecen la formación de granizo, además de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento.

Este tipo de fenómenos puede incrementar el riesgo de caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares y afectaciones en el suministro eléctrico, además de generar inundaciones repentinas en zonas con drenaje insuficiente.

Protección Civil mantiene el monitoreo de los sistemas de tormenta para emitir nuevos avisos en caso de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen.

Recomiendan extremar precauciones al conducir

Ante las condiciones climatológicas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes durante la lluvia:

Circular con velocidad moderada y mantener una mayor distancia entre vehículos.

Encender las luces durante todo el trayecto.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

No detenerse debajo de árboles o estructuras inestables.

Evitar transitar por pasos a desnivel cuando presenten acumulación de agua.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y servicios meteorológicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para permanecer atenta a la evolución de las tormentas, ya que durante las siguientes horas persistirá el potencial de lluvias fuertes en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

EE