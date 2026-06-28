Un rescate en las alturas captó la atención de diversos transeúntes en la colonia Analco de Guadalajara en esta semana: un gato atrapado en un poste de cableado de telecomunicaciones fue salvado por bomberos, demostrando la capacidad de los cuerpos de emergencia municipales.

El incidente, difundido a través de las redes sociales de Protección Civil y Bomberos GDL, ocurrió cuando se reportó a un felino que maullaba constantemente desde la cima de un poste. Los hechos se registraron en el cruce de Bartolomé de las Casas y Francisco Silva Romero, en la colonia anteriormente mencionada.

Para resolver la situación, un elemento de los Bomberos de Guadalajara acudió al lugar para evaluar el estado de las cosas y proceder con la maniobra de rescate. Utilizando una escalera, el rescatista ascendió con precaución hasta la estructura más alta del poste de telecomunicaciones para alcanzar al animal que se encontraba visiblemente desesperado.

En el video compartido por la dependencia, se observa el momento exacto en que el oficial logra acercarse al felino. Con movimientos calculados, el bombero arropa al gatito entre sus brazos, asegurándolo contra su pecho para evitar una caída durante el descenso.

Una vez en tierra firme, el elemento de rescate entregó al animal directamente a su dueña, quien esperaba en el lugar. La intervención concluyó sin lesiones para el felino ni para el personal de emergencia, destacando la eficacia del protocolo implementado en Jalisco.

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El papel de las autoridades en rescates animales

La actuación de los cuerpos de emergencia subraya la importancia de contar con personal capacitado para el manejo de fauna en situaciones de riesgo. Las autoridades recomiendan que los ciudadanos eviten realizar maniobras peligrosas, especialmente cuando los incidentes ocurren cerca de cables eléctricos o telefónicos.

Riesgos del cableado urbano para la fauna

Las infraestructuras de servicios públicos representan un desafío constante para los animales domésticos y silvestres en entornos urbanos. Los gatos suelen trepar a los postes buscando refugio o persiguiendo presas, pero frecuentemente quedan imposibilitados para bajar debido a la altura y al diseño liso de los soportes.

Qué hacer ante una emergencia similar

Si se detecta a un animal atrapado en las alturas, es fundamental mantener la distancia y no intentar asustarlo, ya que podría caer. Se debe contactar inmediatamente al número de emergencias 911, proporcionando la ubicación exacta y los detalles del incidente para que los especialistas acudan al rescate.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB