Con el fin de dar apoyos a propietarios de vehículos afectados por hechos de violencia del 22 de febrero, y días posteriores, en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara, -tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG)- la Secretaría de Transporte del Estado (Setran) abrió la convocatoria dirigida a taxistas, conductores de plataforma y transportistas.

La ayuda económica a la que podrán acceder es de hasta 70 mil pesos para automóviles particulares , taxis y unidades de aplicación, 500 mil pesos para transporte público y 150 mil pesos para equipos de recaudo.

Según datos oficiales, alrededor de 50 vehículos de alquiler y más de 130 unidades de transporte público sufrieron afectaciones. Desde el 22 de febrero, y en días posteriores, al menos, hasta el 25, se registró la quema de automóviles, ataques a balazos contra los coches y llantas ponchadas con artículos caseros en varias carreteras de la entidad y vialidades de la metrópoli.

Categorías y especificaciones

La convocatoria está destinada a personas físicas o jurídicas y contempla cinco categorías:

Vehículos particulares

Vehículos de plataformas

Taxis

Unidades del transporte público

Equipos de recaudo

Quienes soliciten el beneficio en la categoría de transporte público no podrán hacerlo en la categoría de recaudo, y viceversa.

Los aspirantes deberán demostrar la propiedad del vehículo o la vinculación operativa con el equipo de recaudo, presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco y evidencia documental de los daños, como fotografías o videos. También se deberá acreditar que la unidad se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, presentar una solicitud completa, mostrar que no se ha recibido apoyo por el mismo concepto por alguna autoridad o declararlo para efectos de validación.

Recepción de documentos y plazos

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto hasta tres meses después de que se publicó la convocatoria, mientras que la validación y dictaminación se realizará en un plazo máximo de 10 hábiles posteriores a la integración del expediente; los documentos deben entregarse en las oficinas de la Dirección General de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, ubicadas en Av. Prol. Alcalde S/N esquina con Circunvalación División del Norte, colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas.

La entrega del apoyo se realizará en los 60 días hábiles posteriores. Para conocer la documentación requerida para cada una de las categorías se puede visitar el sitio web https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/seccion/periodico/25339.

En tanto, para conocer mayores detalles de la convocatoria se puede acceder a https://setran.jalisco.gob.mx/prensa/notas-web/convocatoria-programa-estatal-de-apoyo-a-vehiculo-4101.

NG