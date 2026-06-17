En un trabajo coordinado entre el C5 Escudo Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado, dos jóvenes de 15 años de edad fueron localizados y resguardados, luego de presuntamente ser privados de la libertad tras una falsa oferta de trabajo difundida en redes sociales.

A través de la línea de emergencia 9-1-1, una mujer informó que un vehículo de plataforma arribó a una unidad deportiva en Zapotlanejo y, presuntamente, se llevó por la fuerza a dos menores de edad.

De acuerdo con la llamada, uno de los adolescentes logró compartir su ubicación mediante una aplicación de mensajería, señalando que eran trasladados hacia la Nueva Central de Autobuses de San Pedro Tlaquepaque, bajo el argumento de un supuesto empleo.

Además, se indicó que uno de los presuntos responsables portaba un arma de fuego.

"Tras recibir el reporte, C5 Escudo Jalisco activó los protocolos de coordinación interinstitucional y compartió la información operativa con corporaciones de seguridad en tiempo real, permitiendo la búsqueda del vehículo involucrado y el seguimiento de la posible ruta de traslado", informó el gobierno de Jalisco en un comunicado.

Minutos después, personal del grupo operativo Jaguares, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado, detectó un automóvil con características similares mientras realizaba recorridos de vigilancia sobre avenidas de Zapopan.

Fue entonces, cuando les marcaron el alto, que los ocupantes del automóvil emprendieron la huida, abandonando a los dos adolescentes en las inmediaciones de una plaza comercial, donde fueron resguardados de inmediato por las autoridades.

Se solicitó el apoyo a la Comisaría Municipal de Zapopan y a los Servicios Médicos para la valoración preventiva de ambos menores de edad, quienes descartaron lesiones de gravedad.

También se mantuvo coordinación con sus familiares, quienes se encontraban en espera de información, debido a que, de manera inicial, se presumía que los adolescentes serían trasladados a la Nueva Central de Autobuses.

El caso fue informado a la autoridad ministerial correspondiente para el seguimiento de las investigaciones y la conducción legal del hecho, afirmó el comunicado.

"Este hecho refuerza la importancia de supervisar ofertas de trabajo difundidas en redes sociales, en especial las ofertas dirigidas a adolescentes y jóvenes, así como de reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la línea de emergencia 9-1-1 o de denunciar de manera anónima al 089", finalizó el Ejecutivo Estatal.

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MB