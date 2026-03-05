Localizan 13 tomas clandestinas de combustible en tres municipios de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió cuatro carpetas de investigación tras la localización de 13 tomas clandestinas de hidrocarburo en distintos puntos de Jalisco, presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de combustible.

De acuerdo con la dependencia, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, las indagatorias se iniciaron luego de que personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportara la presencia de perforaciones irregulares a lo largo del poliducto Salamanca-Guadalajara.

Ubican tomas clandestinas en Tala, Atotonilco el Alto y Degollado

Según la información oficial, la primera carpeta de investigación se abrió tras la localización de tres tomas clandestinas en el kilómetro 261+870 del ducto, en la localidad de Acacias, en el municipio de Tala.

Posteriormente, en una segunda intervención se detectaron dos tomas adicionales en el kilómetro 314+291, en el poblado Los Ruiseñores, también en Tala.

En un tercer punto, autoridades localizaron cuatro perforaciones ilegales en el kilómetro 171+422 del poblado Ciénega del Pastor, en el municipio de Atotonilco el Alto.

Finalmente, otras cuatro tomas clandestinas fueron encontradas en el kilómetro 131+400 del poblado Huascato, perteneciente al municipio de Degollado, lo que dio origen a una cuarta carpeta de investigación.

La FGR informó que el Ministerio Público Federal continuará con las diligencias correspondientes para identificar y proceder contra quienes resulten responsables de estos hechos, considerados delitos en materia de hidrocarburos.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier actividad relacionada con el robo de combustible, disponible las 24 horas del día a través de los teléfonos 33 39423345, 33 39423365 y 800 00 85 400, así como mediante los correos electrónicos institucionales.

YC