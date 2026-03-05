El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó este jueves 5 de marzo que el transporte público se mantendrá con una tarifa de 11 pesos por pasaje, en lugar de los 14 pesos que se habían planteado anteriormente. Este cambio responde a las múltiples inconformidades que surgieron tras el anuncio del aumento a la tarifa base, que actualmente se encuentra en 9.50 pesos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Mandatario destacó que, gracias al diálogo entre las autoridades y la población jalisciense, se determinó que el ajuste tarifario previsto representaría un fuerte impacto en la economía de miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte público para trasladarse por la ciudad.

Por ello, en lugar de fijar la tarifa en 14 pesos, el incremento será de 11 pesos por boleto. Además, señaló que —a diferencia de lo que se había planteado inicialmente— la nueva tarifa no estará sujeta a ninguna condición, por lo que cualquier persona podrá utilizar el transporte público pagando ese monto.

Asimismo, explicó que la Tarjeta Única al Estilo Jalisco no será obligatoria para acceder a la tarifa, y que, como ha ocurrido hasta ahora, su tramitación seguirá siendo completamente opcional. No obstante, destacó que continúa siendo una herramienta importante para realizar diversos trámites y acceder a apoyos y beneficios del Gobierno estatal.

¿Cuál será la tarifa para los estudiantes?

Por su parte, las y los estudiantes de Jalisco contarán con una tarifa preferencial, tal como se había anunciado previamente.

El Gobernador indicó que este precio no formó parte de la reestructura, por lo que se mantendrá en 5 pesos por pasaje , monto que ya había sido anunciado a principios de año.

Con esta medida, el Gobierno estatal busca reforzar las acciones para impulsar la permanencia escolar, además de garantizar que las y los alumnos tengan mayores facilidades para trasladarse a sus centros educativos.

Sin embargo, para acceder al descuento estudiantil es necesario que las y los interesados acudan a los módulos de atención del Gobierno y presenten documentación que acredite su permanencia en una institución educativa, entre ellos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Kardex o constancia vigente de la institución educativa

La nueva tarifa del transporte público en Jalisco comenzará a aplicarse a partir del miércoles 1 de abril , por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar previsiones ante el ajuste.

XP