Pablo Lemus destaca la importancia de las exportaciones en el sector manufacturero

Este jueves la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras (Index) de Occidente AC festejó el 50 Aniversario de su fundación. Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó la importancia de este sector en las exportaciones totales de Jalisco.

De acuerdo con cifras reportadas por INEGI, en el tercer trimestre de 2025 Jalisco exportó 13 mil 839.8 millones de dólares (mdd), esta cifra representó un incremento de 89.1% con respecto al mismo trimestre de 2024 que fue de siete mil 320.3 millones de dólares.

En el acumulado enero septiembre del 2025 (últimas cifras disponibles) las exportaciones totales de Jalisco sumaron 32 mil 546.4 mdp lo que representó un alza del 52.3%. Del total de las exportaciones el sector manufacturero concentró el 80% de las exportaciones.

LA Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras (Index) de Occidente AC festejó el 50 Aniversario de su fundación. CORTESÍA

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez Cantú, destacó la importancia de las exportaciones de este sector y la generación de empleos.

INDEX generan más de 691 mil empleos

Humberto Martínez Cantú señaló que en Jalisco esta organización empresarial agrupan 420 empresas que generan más de 231 mil empleos directos y más de 460 mil indirectos, lo que representa más de 11% del empleo formal estatal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"En conjunto, la industria Index concentra el 80% de las exportaciones de Jalisco y durante 2025 registró un crecimiento del 74% y eso significa el buen trabajo que ha hecho Index de Occidente, representando a todas las empresas que se tienen aquí en Jalisco", señaló Martínez Cantú.

Celebró el crecimiento en las exportaciones y la consolidación de la industria electrónica, además de la generación de empleos que se logran con la colaboración del sector público y privado que llevan a Jalisco a seguir siendo el Silicon Valley en México y la capital de los semiconductores en América Latina.

"Jalisco es mucho más que cualquier ambiente adverso, en su historia se ha demostrado que por compleja que sea la situación que atraviesa siempre han tenido la enorme capacidad de levantarse, hacerle frente a cualquier problema y ver, pensar y hacer para adelante", agregó el Presidente Nacional de Index.

Index reafirma liderazgo industrial y destaca fortaleza económica de Jalisco

El presidente de la Asociación de Industrias Maquiladora y Manufacturera de (Index), Guillermo del Río Ochoa, reconoció que esta organización que genera miles de millones de dólares anuales seguirá empujando su liderazgo para ser los primeros lugares económicos.

Indicó que cada empleo son familias que encuentran estabilidad y progreso, así como jóvenes que diseñan su futuro y talentos que posicionan a Jalisco como líder económico.

"Esta es la verdadera fuerza, la lealtad humana y corporativa que nos une (…) Quiero decirlo con claridad y con mucha responsabilidad, Jalisco es un estado fuerte, con instituciones sólidas y con una unidad impresionante de nuestra gente", declaró del Río Ochoa.

Lemus destaca a Jalisco como líder exportador y abierto a los negocios

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, resaltó el potencial exportador de Jalisco. "Jalisco y México está abierto a los negocios, y esto tiene que ser nuestra actitud y nuestra estrategia futura (…) Jalisco se ha consolidado como un líder exportador, principalmente gracias al talento de su gente, y esto es muy importante recalcar", afirmó Pablo Lemus.

El mandatario estatal señaló que la industria y su consolidación son quienes llevan a estos resultados, con decisiones y estrategias para el desarrollo económico que toma el Gobierno del Estado.

CORTESÍA

Tal es el caso del aprovechamiento de las relaciones bilaterales, la relocalización de empresas, generar talento local, dar certeza jurídica a empresarios y empresarias y ratificar el trabajo coordinado entre la academia, la iniciativa privada y el gobierno.

"Jalisco y México están abiertos a los negocios, y esto tiene que ser nuestra actitud y nuestra estrategia futura (...) Para que las exportaciones lleguen, no es simple y sencillamente una decisión que se tome en un oficio firmado por el Gobernador o por la Presidenta de la República, esto tiene que llevar una serie de decisiones que permitan la competitividad", precisó Lemus.

EE