VIDEO: Padre de familia protagoniza pelea con un estudiante de una escuela en Guadalajara

El pasado lunes 2 de marzo de 2026, un altercado sorprendió a propios y extraños. Un padre de familia y un estudiante protagonizaron una riña a las afueras de un centro educativo ubicado en la colonia Olímpica. El hombre decidió intervenir en la disputa entre su hijo y otro joven, luego de que el menor perdiera la pelea y acudiera a pedirle ayuda.

Fue a través de un video difundido en redes sociales que se evidenció que uno de los estudiantes fue superado durante el altercado, por lo que decidió recurrir a su padre en busca de ayuda para que interviniera a su favor. Posteriormente, se observa al padre llegar y enfrentarse a golpes con el otro estudiante, lo que provocó que el conflicto escalara considerablemente.

Durante varios segundos, el padre y el estudiante intercambiaron golpes ante la sorpresa de los espectadores. La escena generó inconformidad y desasosiego entre quienes transitaban por la vía pública, así como entre vecinos y estudiantes que presenciaron la riña.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Diversos reportes en redes sociales señalan que la motocicleta del estudiante que ganó el primer enfrentamiento fue incendiada en las inmediaciones de la zona como presunta consecuencia de la pelea.

Pelea entre padre y estudiante genera reacciones en redes sociales

Tras la difusión del video, autoridades locales confirmaron que ya se encuentran investigando la identidad de los involucrados, así como del responsable de prender fuego a la motocicleta.

En redes sociales, el caso ha generado amplio debate. Muchos usuarios han expresado preocupación por la situación entre estudiantes que derivó en este altercado, mientras que otros advierten sobre el aumento de la violencia en centros educativos de Jalisco.

