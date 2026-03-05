Aumenta el número de casos del gusano barrenador del ganado en Jalisco

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado informó que en Jalisco se han confirmado 10 casos de Gusano Barrenador del Ganado, de los cuales siete permanecen activos.

De acuerdo con la dependencia, los casos se han registrado en los municipios de Encarnación de Díaz, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, Pihuamo, Tecalitlán y Cuautitlán de García Barragán.

Eduardo Ron, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER Jalisco), explicó que en la entidad se implementó un programa preventivo intensivo y que actualmente las autoridades se encuentran en una fase de control de la plaga.

"Hay que decirlo públicamente para que la gente consumidora de proteína animal esté tranquila, al final del día no va a afectar la carne que llevan a sus mesas de los diferentes productos y animales, obviamente atendiéndola en su fase correcta", comentó.

El funcionario reconoció que existe preocupación debido a que en estados vecinos, como Michoacán y Colima, la presencia de la larva es más amplia.

"Obviamente son nuestros vecinos entonces ya empezamos con un tema de control", añadió.

El titular de la dependencia detalló que, a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), se desplegó personal especializado y equipo para realizar búsquedas activas de animales afectados en unidades de producción pecuaria y traspatios.

"Son plantillas de médicos veterinarios que hacen curaciones en un perímetro de 20 kilómetros y vamos con todas las unidades de producción pecuaria revisando el 100 por ciento de los animales y si vemos una lesión curándolo" , detalló.

Como parte de la Estrategia Estatal Sanitaria, implementada en coordinación con el Gobierno federal, asociaciones ganaderas y la población en general, se instalaron puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito. En estas acciones participan siete binomios caninos capacitados, junto con sus manejadores, para la detección oportuna de la plaga.

Entre las medidas para detectar a tiempo a la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora de esta enfermedad, destaca la instalación —en un perímetro de riesgo cercano a las zonas donde se detectaron los últimos casos— de rutas de trampeo cilíndricas con atrayentes para insectos, con el objetivo de monitorear su presencia.

Ante los casos positivos, el Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a ganaderos y población en general para reportar posibles gusaneras a los teléfonos del CPA, 800-751-2100, y SENASICA, 55-3996-4462, disponibles las 24 horas.

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, también se puede contactar a ASICA Jalisco al número 33-3030-8077.

El gusano barrenador afecta a todos los mamíferos de sangre caliente, incluido el ganado, las mascotas, la fauna silvestre e incluso los seres humanos.

