Anuncian nuevas becas de inglés con el programa Guadalajara Bilingüe

Del 6 al 9 de marzo, la convocatoria para registrarse en el programa Guadalajara Bilingüe, que ofrece becas del 100 por ciento para estudiar inglés, estará abierta para las y los tapatíos. Con una inversión de cinco millones de pesos, el objetivo, llevado a cabo en conjunto con PROULEX de la Universidad de Guadalajara, es fortalecer el desarrollo profesional y económico de la ciudadanía, así como el talento y las habilidades de jóvenes y profesionistas.

El link de registro es https://bit.ly/GDLBilingueSegundaGen. Para formar parte de la nueva generación de estudiantes, que este año contempla hasta 700, basta presentar CURP, comprobante de domicilio de Guadalajara, una identificación oficial (en caso de ser menor de edad, identificación oficial del tutor legal) y una carta de exposición de motivos. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 12 de marzo a través de los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara. Las clases inician el 20 de abril. Las becas están abiertas para niños desde los 7 años hasta adultos mayores de 80.

PUEDES LEER: Pablo Lemus destaca la importancia de las exportaciones en el sector manufacturero

Mariana Orozco, directora de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno tapatío, explicó que tras el éxito de la primera generación, en la que están a punto de graduarse 614 estudiantes, por instrucciones de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, se amplió la convocatoria y el cupo de lugares a fin de que más personas puedan beneficiarse con las becas totalmente gratuitas para aprender inglés.

“Tuvimos una excelente respuesta por parte de las y los tapatíos. Derivado de esto es que estamos creciendo la matrícula. Estamos por culminar, a finales del mes de marzo, termina la primera generación y estaremos teniendo con ellos la graduación”, comentó.

El programa se divide en nueve niveles, con una duración de nueve meses. En primer lugar se toman clases de inglés básico y, conforme avanzan los cursos, aumenta la dificultad hasta llegar al nivel B1 y B+. Los beneficiados podrán elegir alguna de las cinco sedes que PROULEX tiene en Guadalajara: Universidad, La Paz, Alcalde, Tecnológico y la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica del ayuntamiento tapatío.

Orozco señaló que se contará con horarios matutitos, vespertinos y sabatinos. “Ahí mismo cuando ellos se registran tienen oportunidad de elegir su horario. Como propuesta, pueden tener hasta dos opciones para poder elegir su horario. Las clases inician desde las 7:00 de la mañana y terminan hasta las 7:00 de la noche”.

Entre el 16 y 20 de marzo, quienes resulten seleccionados deberán entregar una carta compromiso de asistencia mínima del 85 por ciento, una carta de corresponsabilidad social y una carta de autorización de uso de imagen, en caso de ser menores de edad.

La directora de Emprendimiento y Promoción Económica enfatizó en la importancia de manejar un segundo idioma como el inglés en la vida profesional. Afirmó que estudiantes de la primera generación han recibido mejores ofertas laborales gracias al conocimiento del inglés.

“Fortalecer las capacidades y habilidades lingüísticas es súper importante para temas de desarrollo personal, pero también desarrollo laboral y económico el poder tener la oportunidad de adquirir un segundo idioma, de ser bilingüe […]. Invitarlos a todas y todos a que participen, que estén súper al pendiente, que se registren en tiempo y forma, que completen toda la información y documentación que se solicita”, concluyó.



YC