Lluvias en Guadalajara: ¿A qué hora habrá tormenta el fin de semana?

El monitoreo de las condiciones atmosféricas en tiempo real a través de las plataformas de Meteored confirma un fin de semana sumamente inestable para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tras registrar una de las primaveras más secas y sofocantes de los últimos años, la Perla Tapatía entra de lleno a la fase de tormentas fuertes.

Los habitantes de la región deben modificar sus agendas de descanso y recreación, ya que el pronóstico numérico anticipa chubascos severos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento que superarán los 45 kilómetros por hora, pero ¿a qué hora podría llover según los modelos de predicción?

Este fenómeno no ocurrirá de forma dispersa o imperceptible; los radares climáticos muestran la formación de núcleos de tormenta densos que impactarán directamente a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. El riesgo principal radica en la velocidad con que se desarrollarán las nubes de tormenta, reduciendo el tiempo de reacción para los automovilistas y transeúntes.

Las horas críticas: El horario exacto de lluvias este sábado y domingo en Guadalajara

El análisis detallado hora por hora de Meteored para las próximas jornadas revela que las mañanas mantendrán un cielo parcialmente nublado con un ambiente caluroso y bochornoso. El termómetro alcanzará máximas de 33°C alrededor de las 14:00 horas, acumulando la energía térmica que servirá como combustible para las precipitaciones posteriores.

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La ventana de peligro real para el sábado comenzará formalmente a las 17:00 horas, momento en que la probabilidad de lluvia se elevará súbitamente al 65%. Sin embargo, el pico máximo de la tormenta eléctrica ocurrirá entre las 19:00 y las 22:00 horas.

Para el domingo, el patrón meteorológico se repetirá de forma casi idéntica, adelantándose ligeramente los chubascos aislados a partir de las 16:30 horas y consolidando una tormenta fuerte con alta actividad eléctrica hacia las 20:00 horas. Las autoridades recomiendan reprogramar cualquier actividad al aire libre antes de que el reloj marque las 17:00 horas.

Históricamente, los primeros fines de semana de junio representan el periodo de mayor inestabilidad atmosférica en Jalisco y otros Estados del occidente de México. Eventos previos demuestran que las transiciones climáticas en Jalisco suelen ser abruptas.

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Casos similares ocurridos en los arranques de temporada de 2019 y 2022 evidenciaron que las primeras lluvias de junio caen sobre un suelo reseco e impermeable por el calor, lo que impide la filtración rápida del agua y duplica la velocidad de los escurrimientos hacia los canales y avenidas principales, transformando calles ordinarias en auténticos ríos urbanos en pocos minutos.

¿A qué hora empieza a llover hoy en Guadalajara según el radar meteorológico?

El radar meteorológico indica que las primeras células de lluvia ligera comenzarán a desarrollarse a partir de las 16:30 horas en las zonas altas de Zapopan y Tlajomulco . Sin embargo, el potencial de tormenta fuerte con actividad eléctrica y granizo se concentrará de forma generalizada entre las 19:00 y las 22:00 horas de este fin de semana.

¿Cuántos milímetros de agua se esperan para las lluvias de este fin de semana en Zapopan y Guadalajara?

Los modelos numéricos de predicción estiman acumulados de lluvia que oscilarán entre los 20 y los 35 milímetros por metro cuadrado durante los episodios más intensos de este fin de semana. Estas cifras entran en la categoría de lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes, capaces de generar inundaciones repentinas en zonas urbanas deficientes de drenaje.

JM