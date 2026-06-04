Clima HOY: ¿Lloverá hoy en la noche en GDL? Conoce a qué hora golpearán las tormentas

Si tienes planes para salir esta noche en Guadalajara, será mejor que no olvides el paraguas. Las condiciones meteorológicas de este jueves 4 de junio advierten sobre un temporal que afectará tu regreso a casa, por lo que conocer los horarios exactos de las precipitaciones te evitará quedar atrapado en el tráfico.

El pronóstico del clima emitido de Meteored para este jueves 4 de junio de 2026 confirma que las precipitaciones continuarán azotando a la capital de Jalisco. Tras una mañana con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables de 21 °C, la inestabilidad atmosférica comenzará a dominar el panorama urbano durante la segunda mitad del día.

Las autoridades meteorológicas, en conjunto con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), han señalado que la probabilidad de lluvia en el territorio tapatío alcanza hasta un 90 por ciento. Esto significa que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara deben prepararse para acumulaciones de agua considerables que podrían rondar los 21 milímetros a lo largo de la jornada.

¿A qué hora golpearán las tormentas en Guadalajara?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del día de hoy, los chubascos serán a partir de las 16:00 horas. Durante este periodo vespertino, la temperatura máxima se estancará en los 26 °C, creando un ambiente sumamente húmedo y bochornoso.

Para quienes se preguntan específicamente si lloverá hoy en la noche en GDL, la respuesta es un rotundo sí. A partir de las 20:00 horas, las fuertes tormentas eléctricas cederán el paso a una lluvia débil pero constante. Esta precipitación nocturna se mantendrá activa hasta la madrugada del viernes, acompañada de temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 16 grados Celsius.

El viento también jugará un papel importante durante el desarrollo de estas tormentas vespertinas y nocturnas. Se esperan ráfagas provenientes del oeste con velocidades medias de 9 km/h, aunque en zonas abiertas podrían presentarse rachas más fuertes. Estas condiciones climáticas son el claro indicativo de que la temporada de lluvias ha comenzado formalmente en la región occidente del país.

Zonas más afectadas y el impacto en la ciudad

Las precipitaciones pronosticadas no se distribuirán de manera uniforme, pero afectarán severamente a las principales vialidades de la metrópoli. Zonas densamente pobladas como Zapopan, Tlaquepaque y el centro histórico de Guadalajara podrían experimentar encharcamientos rápidos debido a la intensidad de los chubascos vespertinos. Además, la visibilidad reducida será un factor de alto riesgo para los automovilistas que transiten por la ciudad.

Ante este complejo escenario meteorológico, dependencias como Protección Civil han emitido diversas recomendaciones para que la ciudadanía extreme precauciones al salir a la calle. Evitar cruzar pasos a desnivel que históricamente se inundan y mantener una distancia prudente entre vehículos son medidas vitales para prevenir accidentes viales durante las caóticas horas pico de tráfico bajo la lluvia.

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Para que este temporal no te tome por sorpresa y puedas llegar a salvo a tu destino, aquí te dejamos una lista de tips rápidos y esenciales para enfrentar el clima de hoy:

Anticipa tus traslados: Sal de tu lugar de trabajo o escuela al menos 30 minutos antes de lo habitual.

Sal de tu lugar de trabajo o escuela al menos 30 minutos antes de lo habitual. Revisa tu vehículo: Asegúrate de que los limpiaparabrisas, los frenos y las luces funcionen correctamente.

Asegúrate de que los limpiaparabrisas, los frenos y las luces funcionen correctamente. Evita zonas de riesgo: No transites por avenidas conocidas por sus rápidas inundaciones, como Patria o López Mateos.

No transites por avenidas conocidas por sus rápidas inundaciones, como Patria o López Mateos. Lleva equipo adecuado: Un impermeable, paraguas y calzado resistente al agua serán tus mejores aliados esta noche.

El pronóstico para el cierre de la semana

Este jueves lluvioso es solo el preámbulo de lo que resta de la semana en materia meteorológica. Los reportes actualizados indican que la inestabilidad atmosférica continuará hasta el viernes 5 de junio, manteniendo los cielos nublados y las altas probabilidades de lluvia moderada. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales será la clave principal para planificar tus actividades del fin de semana sin sufrir ningún contratiempo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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