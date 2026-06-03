El clima en Guadalajara cambia hoy por un nuevo temporal. Si te preguntas cuántos días habrá lluvia esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored confirman precipitaciones para este miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de junio . Prepara tu paraguas y toma precauciones al salir de casa.

Las autoridades de Protección Civil emitieron un aviso preventivo para Jalisco por la llegada de fuertes lluvias. Se esperan acumulados de agua considerables que afectarán la rutina de los tapatíos durante la primera mitad de la semana . La prevención ciudadana es clave para evitar contratiempos en las calles.

¿Qué días lloverá en la ciudad?

Los reportes oficiales indican que las precipitaciones iniciaron este miércoles 3 de junio con lluvia moderada y continuarán con chubascos aislados por la tarde. Para el jueves 4 de junio, el pronóstico señala aguaceros más intensos en diversas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El paraguas será tu mejor aliado en estos días grises.

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Aunque el aviso inicial contemplaba solo dos días de tormentas, los modelos meteorológicos extienden la probabilidad de precipitaciones hasta el viernes 5 de junio . Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados Celsius, creando un ambiente fresco pero húmedo. Los cielos nublados dominarán el paisaje urbano sin tregua.

Miércoles 3 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 90 %

: 90 % Acumulación de agua : 14 mm

: 14 mm Temperaturas: 29 °C (máxima) / 17 °C (mínima)

Jueves 4 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 90 %

: 90 % Acumulación de agua : 21 mm

: 21 mm Temperaturas: 26 °C / 16 °C

Viernes 5 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 70 %

: 70 % Acumulación de agua : 0.8 mm

: 0.8 mm Temperaturas: 28 °C / 17 °C

Recomendaciones de seguridad

El centro y sur del estado concentrarán la mayor cantidad de agua, con especial atención en las avenidas principales de la capital tapatía. La Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), en un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sugiere a los conductores reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes viales. Evita cruzar corrientes de agua por tu seguridad.

Para enfrentar este temporal sin sorpresas, los expertos en protección ciudadana sugieren seguir una serie de medidas preventivas en el hogar y el trabajo. Estos consejos prácticos te ayudarán a mantenerte seguro y seco durante tus traslados diarios por la metrópoli:

Evita zonas inundables: Conoce las calles que acumulan agua y busca rutas alternas con anticipación.

Conoce las calles que acumulan agua y busca rutas alternas con anticipación. Sigue fuentes oficiales: Mantente informado con los avisos de las autoridades para evitar rumores falsos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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