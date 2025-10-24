¿Lluvias? Así estará el clima el fin de semana del 24 al 26 de octubre en Guadalajara

¿El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene pronóstico de lluvia? Estos son los detalles del estado del tiempo para el fin de semana en la ciudad. Toma nota:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro, sur y costa). Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Meteored prevé para Guadalajara hoy, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Clima en Guadalajara

Viernes 24 6% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Sábado 25 6% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Domingo 26 6% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C

La probabilidad de lluvia para este fin de semana en Guadalajara es prácticamente nula, alcanzando apenas el 6 por ciento .

Clima nacional

Hoy, el frente frío núm. 10 recorrerá el norte del país; asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Meteorología y The Weather Channel

