A escasas horas de que arranque oficialmente la temporada de ciclones en el Océano Pacífico este 15 de mayo de 2026, la incertidumbre sobre el clima en Jalisco se hace presente entre los ciudadanos. Las condiciones atmosféricas están cambiando rápidamente y es vital estar preparados para las próximas semanas.

Los tapatíos han notado variaciones drásticas en el ambiente durante los últimos días. Ante esto, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), adscrito al CUCEI de la Universidad de Guadalajara, han revelado el pronóstico exacto de lo que nos espera a corto y mediano plazo.

Un mes de mayo con precipitaciones históricas en la región

De acuerdo con los investigadores de la máxima casa de estudios, este mes presentará una anomalía climática muy importante. Se pronostica que el estado registrará muchas más lluvias de lo que habitualmente se reporta en esta época del año , sorprendiendo a más de un habitante despistado.

Para ser exactos, los modelos meteorológicos indican que se esperan hasta 60 milímetros de precipitación acumulada. Esta cifra contrasta fuertemente con los 30 o 40 milímetros que normalmente caen durante esta etapa de transición primaveral, lo que significa un aumento considerable en la caída de agua.

El doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, detalló cómo se comportará este fenómeno. Explicó que justo a partir de esta segunda quincena de mayo comenzaremos a presenciar las primeras precipitaciones significativas, marcando un cambio notorio en el patrón atmosférico del occidente del país.

¿Significa esto que ya empezó el temporal de lluvias oficial?

A pesar de que el agua comience a caer con mayor frecuencia, los expertos son claros: esto no representa el inicio anticipado del temporal. Las lluvias de mayo son solo un preámbulo y no deben confundirse con la temporada oficial de tormentas de verano .

Los pronósticos oficiales indican que el verdadero temporal arrancará formalmente entre el 10 y el 15 de junio . Durante esa fecha, se esperan tormentas intensas que superarán los 300 milímetros de acumulación de agua, afectando principalmente al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios aledaños.

De hecho, a pesar de los chubascos esporádicos, mayo seguirá consolidándose como el mes más cálido de todo el año . Las temperaturas se mantendrán estables, pero sumamente calurosas, generando un ambiente bochornoso que pondrá a prueba la resistencia de los jaliscienses durante las tardes.

El impacto del fenómeno "El Niño" y cómo proteger tu salud

El panorama se vuelve más complejo al analizar el fenómeno climático de "El Niño", que actualmente se encuentra en una fase neutral. Sin embargo, los modelos indican que transicionará a una fase cálida entre julio y septiembre, provocando un calentamiento anómalo de las aguas superficiales.

Esta transición debilitará los vientos alisios y podría generar desde lluvias torrenciales hasta sequías severas a nivel global. Mientras tanto, a nivel local, el geógrafo Carlos Román Castañeda advierte que enfrentaremos niveles de radiación ultravioleta superiores a los 11 puntos, lo que representa un riesgo extremo.

Para sobrevivir a esta mezcla de lluvias atípicas y calor extremo, anota estos tips rápidos:

1) Evita exponerte al sol directo entre las 11:00 y las 17:00 horas.

2) Mantén una hidratación constante con agua y electrolitos orales.

3) Carga siempre con un paraguas para evitar sorpresas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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