El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico detallado para este jueves 14 de mayo de 2026, advirtiendo a la población sobre un ambiente sumamente bochornoso . Las condiciones atmosféricas estarán marcadas por una fuerte inestabilidad que afectará a toda la región occidente del país.

Durante el transcurso de la mañana y el mediodía, el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 34 grados Celsius . Este incremento térmico será perceptible desde temprana hora, obligando a los tapatíos a buscar refugio del sol abrasador que dominará el cielo matutino.

Sin embargo, la sensación térmica podría ser aún mayor, rozando los 37 grados, debido a los altos niveles de humedad provenientes del Océano Pacífico. Este fenómeno generará un ambiente pesado y sofocante, característico de la temporada previa al temporal de lluvias en nuestra ciudad.

Ante este panorama, es fundamental extremar precauciones si realizas actividades al aire libre, ya que el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel de 14. Esta cifra es considerada extrema por las autoridades sanitarias, por lo que la protección solar no es opcional, sino obligatoria.

¿A qué hora comienzan las lluvias en el AMG?

Si tienes planes fuera de casa, toma nota de esta información crucial: la probabilidad de precipitaciones alcanza hasta un 86% para la tarde y noche de hoy . El cielo pasará de estar parcialmente nublado a completamente cerrado, anunciando la llegada de las esperadas tormentas.

De acuerdo con los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los núcleos de tormenta comenzarán a desarrollarse con fuerza después de las 18:00 horas . Se recomienda anticipar los traslados para evitar quedar atrapado en el tráfico vehicular.

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque serán de los primeros en registrar chubascos intermitentes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 37 km/h. Estas condiciones podrían generar caída de ramas o fallas temporales en el suministro de energía eléctrica.

Por su parte, en la zona sur, específicamente en Tlajomulco, no se descarta la posible caída de granizo durante los episodios más intensos de la tormenta. Las autoridades de Protección Civil sugieren resguardar vehículos, asegurar objetos sueltos en azoteas y proteger a las mascotas del clima.

Tips rápidos para sobrevivir al clima extremo de hoy

Para evitar contratiempos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), te compartimos estas recomendaciones clave que te ayudarán a sortear los contrastes meteorológicos de este jueves sin mayores complicaciones en tu rutina diaria.

- Usa bloqueador solar de amplio espectro: Aplícalo generosamente cada dos horas si estarás expuesto al sol durante el pico de calor, y complementa con el uso de gafas oscuras, gorras o sombreros para proteger tu piel.

- Carga con paraguas o impermeable en todo momento: No te confíes del cielo despejado que verás por la mañana; la lluvia vespertina es casi inminente y podría sorprenderte en tu trayecto de regreso a casa.

- Evita transitar por zonas históricamente inundables: Si conduces cerca de los pasos a desnivel, la zona de Plaza del Sol o las inmediaciones del Lago de Chapala, mantén tu distancia, enciende tus luces y reduce considerablemente la velocidad.

Finalmente, te invitamos a mantenerte informado a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las redes sociales de Protección Civil Jalisco. Estar prevenido es la mejor herramienta para enfrentar los caprichos del clima tapatío durante esta intensa jornada de mayo.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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