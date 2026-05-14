El peso mexicano inicia la intensa jornada de este jueves 14 de mayo de 2026 mostrando una notable resistencia en los mercados financieros, cotizando en las primeras horas de operación alrededor de los 17.19 pesos por dólar estadounidense, según los primeros reportes matutinos .

Esta cifra representa un ligero ajuste al alza frente al cierre del miércoles, manteniendo a los inversionistas, empresarios y ahorradores en alerta máxima ante los recientes y constantes movimientos del mercado cambiario a nivel global que impactan directamente en la economía local.

¿Por qué se mueve el dólar hoy?

La volatilidad experimentada durante esta mañana responde directamente a la creciente incertidumbre internacional, destacando principalmente las tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump y las delicadas negociaciones arancelarias que sostiene actualmente con el gobierno de China para redefinir sus acuerdos.

Además, los recientes datos de inflación al productor reportados en Estados Unidos han generado fuertes expectativas entre los analistas sobre los próximos pasos que tomará la Reserva Federal (Fed) respecto a un posible y muy anticipado ajuste en las tasas de interés.

A nivel local, el mercado financiero continúa asimilando con cautela el reciente cambio de perspectiva crediticia de México anunciado por la reconocida agencia S&P Global Ratings, un factor macroeconómico que indudablemente añade una capa de presión adicional a nuestra moneda nacional.

Cotización en bancos de México

Para todos aquellos usuarios que buscan realizar operaciones físicas hoy mismo, el billete verde se compra en un promedio de 16.36 pesos y se vende en 17.50 pesos en las principales ventanillas bancarias del territorio nacional , dependiendo de la zona geográfica.

Instituciones financieras de gran alcance como Banco Azteca ofrecen la compra en 16.00 y venta en 17.64, mientras que BBVA México lo ubica en 16.53 a la compra y 17.67 a la venta, mostrando variaciones importantes que el consumidor debe considerar.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio FIX oficial en 17.18 pesos, una referencia clave, oficial y estrictamente obligatoria para solventar todas las deudas y obligaciones denominadas en moneda extranjera dentro del país durante este día.

Tips rápidos para tus finanzas en dólares:

- Compara antes de cambiar: Revisa siempre las tasas vigentes en al menos tres bancos o casas de cambio distintas antes de tomar una decisión; recuerda que las sucursales ubicadas en la frontera norte suelen ofrecer tarifas mucho más competitivas para los usuarios frecuentes.

- Evita compras de pánico: Si no necesitas los dólares con urgencia para realizar pagos hoy, los expertos financieros recomiendan esperar pacientemente a que se disipe la volatilidad generada por los recientes anuncios económicos de la Reserva Federal y el entorno político.

- Monitorea el cierre: Mantente muy atento a las noticias financieras publicadas por Bloomberg y a los comunicados oficiales que surjan durante la tarde, ya que estos datos macroeconómicos podrían definir claramente la tendencia del tipo de cambio para el próximo viernes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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