La seguridad nacional de México se encuentra en el centro de una controversia internacional tras revelaciones periodísticas que apuntan a una intervención directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio nacional. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, las recientes filtraciones en medios estadounidenses no son casualidad, sino un mensaje calculado hacia Palacio Nacional .

El núcleo del conflicto reside en una investigación de la cadena CNN, secundada por The New York Times, que vincula a la CIA con el asesinato selectivo de un miembro del Cártel de Sinaloa el pasado mes de marzo .

"Ground Branch": La unidad de élite que operaría a espaldas del Gobierno

Según Riva Palacio, la unidad involucrada en estas acciones es la Ground Branch (rama terrestre), una fuerza paramilitar de élite "Tier 1" que ejecuta operaciones clandestinas por instrucción directa del presidente de Estados Unidos. Esta unidad recluta a sus miembros de fuerzas especiales como los Navy SEALs y los Delta Force.

El analista sostiene que estas operaciones se definen como "clandestinas" precisamente porque se realizan sin el conocimiento del gobierno local .

"La Presidenta y el secretario de Seguridad dicen la verdad cuando niegan que eso hubiera sucedido, porque fueron hechas a sus espaldas. Por eso se les define como 'clandestinas', al ser ejecutadas de manera encubierta y, no pocas veces, de forma ilegal".

El evento que detonó esta crisis fue la muerte de Francisco Beltrán, "El Payín", integrante del Cártel de Sinaloa, cuyo vehículo explotó en la autopista México-Pachuca tras salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los reportes de inteligencia en Washington sugieren que la CIA facilitó esta "neutralización" mediante tecnología y logística, aunque sin presencia física en el momento de la ejecución.

La "Tercera Opción": La inteligencia como última herramienta política

Riva Palacio explica que lo que México está experimentando es la aplicación de la doctrina denominada "La Tercera Opción" (Tertia Optio), un concepto operativo de la política exterior estadounidense cuando la diplomacia y la guerra convencional fallan o son inviables .

Primera Opción: Diplomacia y tratados.

Segunda Opción: Poder militar (guerra abierta).

Tercera Opción: Operaciones de inteligencia y acciones encubiertas.

"Se estableció un nuevo mecanismo de cooperación, pero se fue agotando al topar con la negativa de la Presidenta de desmantelar la cadena de complicidades entre criminales y políticos".

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch han negado categóricamente estas versiones, calificándolas de falsas, el columnista advierte que el desmentido oficial de la vocera de la CIA, Liz Lyons, es una respuesta técnica necesaria para evitar investigaciones del Senado estadounidense, similar a lo ocurrido hace 50 años con la Comisión Church.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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