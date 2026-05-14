Mediante los operativos y patrullajes que se llevan a cabo en Tlajomulco, elementos de la Comisaría municipal, en coordinación con el sistema de videovigilancia del C4, recuperaron 19 vehículos con reporte de robo y cinco irregulares, además de que se aseguraron 22 motocicletas por diversas irregularidades en el periodo comprendido del 4 al 10 de mayo. También se detuvieron a 48 personas, 18 de ellas por faltas administrativas.

En cuanto a los vehículos, la Comisaría informó que en total 11 motos, seis automóviles y camionetas particulares, dos unidades de carga y cinco carros irregulares fueron recuperados por los policías municipales; cinco de ellos fueron acreditados y entregados a los dueños en el lugar. En tanto, en conjunto con áreas operativas y de vialidad de Tlajomulco, se implementó un operativo de verificación de motos en el Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez y el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos, donde fueron aseguradas las unidades.

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Detenciones recientes en Tlajomulco de Zúñiga

Por su parte, las detenciones ocurrieron en las colonias La Alameda, El Refugio, Lomas de San Agustín, Real del Valle, Hacienda Los Fresnos, Lomas del Mirador, Casa Fuerte y Los Encinos, donde fueron capturadas 12 personas por posesión de envoltorios con crystal y mariguana. En La Teja, Lomas del Sur y San Remo, nueve personas fueron detenidas por abordar o manipular coches con reporte de robo.

Asimismo, en el fraccionamiento San Agustín se detuvo a un hombre por presunto robo con violencia a negocio y a otro sujeto por allanamiento y robo a casa habitación; en Las Villas GIG y San Juan Evangelistas se aseguraron armas de utilería y vehículos, así como varias detenciones por robo con violencia y robo en proceso.

En Cima del Sol, un hombre y una mujer fueron capturados por un presunto robo a negocio, además de que fueron sorprendidos en posesión de mariguana ; en Colonias de la Cruz, Chulavista y Villa Fontana Aqua, tres hombres fueron detenidos por el delito de violencia contra una mujer.

La Comisaría detalló que 23 personas fueron puestas a disposición de un juez municipal por diversas faltas administrativas. El objetivo de la estrategia de seguridad implementada en Tlajomulco es detectar armas y drogas, así como mantener el orden público en el municipio.

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MB