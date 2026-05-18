El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) dio un giro inesperado durante la tarde de este lunes 18 de mayo de 2026, sorprendiendo con lluvia a miles de ciudadanos que realizaban sus actividades cotidianas bajo un cielo que rápidamente se tornó gris.

Tras una mañana marcada por el sol intenso y las altas temperaturas típicas de la temporada, las primeras gotas comenzaron a caer de forma intermitente en distintos puntos estratégicos de la ciudad, alterando el ritmo urbano.

Habitantes de municipios como Zapopan y San Pedro Tlaquepaque fueron los primeros en reportar estas precipitaciones ligeras, las cuales llegaron acompañadas de rachas de viento fresco que aliviaron momentáneamente la sensación de calor extremo.

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El sitio Meteorología Jalisco, a través de su cuenta en X, informó alrededor de las 14:00 horas que la tormenta avanzaba hacia el norte: "se espera lluvia moderada en los próximos minutos hacia zona centro, industrial, UAG, Zapopan Poniente" .

De acuerdo con los expertos, estas condiciones climáticas responden directamente a un canal de baja presión que interactúa con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, generando una notable inestabilidad atmosférica en el occidente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su último reporte que la probabilidad de lluvia para hoy en la región alcanza hasta un 80% , por lo que no se descartan nuevos episodios de chubascos en las próximas horas.

Pronóstico para el resto de la tarde y noche

A pesar de las precipitaciones que ya mojan el asfalto tapatío, el calor intenso no dará tregua a los habitantes durante el resto de la jornada , creando un ambiente que muchos describen como pesado y difícil de sobrellevar.

Los termómetros ubicados en el Centro de Guadalajara mantendrán temperaturas máximas que rondarán los 34°C, lo que, combinado con la lluvia reciente, generará un entorno sumamente bochornoso en prácticamente toda la metrópoli.

Actualmente, los niveles de humedad relativa se ubican cerca del 44%, un factor determinante que incrementa drásticamente la sensación de pesadez en el aire y hace que el calor se perciba aún más sofocante.

Hacia el anochecer de este lunes, los modelos meteorológicos indican que los chubascos aislados podrían continuar de forma esporádica , ayudando a refrescar ligeramente las principales avenidas y colonias antes de que caiga la noche.

Las autoridades de vialidad recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que la mezcla de pavimento mojado, aceite acumulado y vientos con rachas de hasta 35 km/h puede complicar severamente el tránsito vehicular.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy

Para evitar contratiempos en tu regreso a casa o durante tus traslados vespertinos, es fundamental adaptar tu rutina a estas condiciones atmosféricas tan cambiantes que caracterizan la transición hacia el temporal.

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Aquí tienes una lista de puntos clave y recomendaciones prácticas para esta tarde:

-Lleva paraguas o impermeable: Aunque la lluvia parezca ligera, te protegerá de los chubascos repentinos.

-Conduce con precaución: Reduce tu velocidad en arterias principales para evitar derrapes peligrosos.

-Mantente hidratado: El efecto bochornoso exige un consumo constante de agua natural.

Es importante recordar que estas lluvias aisladas y el ambiente húmedo son el preámbulo típico que experimenta nuestra región antes de que se establezca formalmente la temporada de lluvias en el Estado de Jalisco.

Te sugerimos mantenerte informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y evitar refugiarte debajo de árboles grandes en caso de que las rachas de viento aumenten su intensidad repentinamente.

En EL INFORMADOR seguiremos monitoreando de cerca el radar meteorológico y las alertas de las autoridades para brindarte siempre los detalles más precisos, útiles y actualizados sobre el clima en tu zona.

X / @MeteoJalMX

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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