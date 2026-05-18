Este lunes el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer algunos de los apoyos que se brindarán a las víctimas resultantes de la explosión ocurrida la noche del pasado jueves en el municipio de Amatitán, durante la realización de las fiestas patronales en una de las parroquias de la localidad.

Entre las medidas anunciadas por el mandatario estatal, quien estuvo acompañado del alcalde de Amatitán, Lionel Partida, se encuentra la entrega de apoyos económicos por un monto de 30 mil pesos para comerciantes afectados por la explosión, quienes perdieron mobiliario, herramientas de trabajo, insumos y mercancía en el incidente.

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El mandatario estatal señaló que el recurso será entregado a más tardar la próxima semana, una vez concluido el levantamiento del censo correspondiente, con el objetivo de que los negocios puedan reactivarse lo antes posible.

Gobierno de Jalisco entregará apoyos económicos a comerciantes afectados

"Se les va a entregar un apoyo de 30 mil pesos por parte del Gobierno del Estado de Jalisco para que ellos compren las mesas, los hornos, lo que necesiten para reactivarse. Y ese recurso les va a ser entregado la próxima semana para que ellos puedan volver a trabajar a partir del siguiente fin de semana. Aquí el presidente también los está apoyando desde el municipio y demás".

El Gobernador explicó que hasta el momento se tiene registro de seis comerciantes afectados directamente, entre ellos un puesto de salchipulpos y uno de pizzas; sin embargo, aseguró que es muy probable que el recurso pueda ampliarse en caso de detectarse más personas afectadas.

Se trata de un apoyo a fondo perdido, donde el único requisito será el de que las personas beneficiadas puedan comprobar mediante facturas la adquisición del equipo o materiales necesarios para retomar sus actividades comerciales y puedan proceder a su reactivación económica.

"El compromiso es que el dinero, los cheques, que van a estar siendo entregados antes del miércoles de la próxima semana, porque, precisamente, se va a levantar un censo a partir del cual se les van a entregar los apoyos por 30 mil pesos, pues lo único que tienen que hacer es comprobar ante el Gobierno del Estado con una factura la compra (por ejemplo) de una freidora o de un horno, o de mesas o de sillas, y con eso va a ser suficiente", aseveró Lemus Navarro.

Continúa el seguimiento médico a las víctimas

Por otra parte, Lemus Navarro explicó que además de los apoyos económicos que serán destinados a comerciantes, el Gobierno estatal mantendrá atención médica, psicológica y acompañamiento integral para las familias afectadas por la explosión.

El mandatario estatal detalló que actualmente son cuatro personas permanecen hospitalizadas de gravedad en Guadalajara, mientras que otras 17 continúan recibiendo distintos tratamientos por quemaduras y afectaciones auditivas derivadas del estruendo provocado por la pólvora. En general, dijo, se da seguimiento a 14 familias afectadas tras el incidente.

"Miren, hay desde los pacientes que resultaron con quemaduras. Hay pacientes que tienen problemas de que le reventó el tímpano; de estos tenemos muchos casos, por el estruendo de la explosión de los cuetones, de la pólvora. Hay algunos que están internados, cuatro están internados en Guadalajara, en una situación grave. Se están atendiendo algunos desde el Hospital Civil, otros en Zoquipan, otros más en el Centro Médico de Occidente. Pero estamos dando todo el seguimiento a la atención médica", aseveró.

El mandatario estatal agregó que también se brindará atención psicológica a familiares de las personas fallecidas y seguimiento específico en aquellos casos que requieren apoyo especial, particularmente donde quedaron menores de edad involucrados. Aseguró que el Gobierno de Jalisco permanecerá cercano a las víctimas hasta que la situación quede regularizada.

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"Vamos a estar muy presentes en el seguimiento. Aquí estamos presentes, no a la distancia. Aquí estamos en Amatitán, atendiendo, apoyando. Y, bueno, pues, vamos a darle un seguimiento muy puntual hasta que la situación quede regularizada", finalizó el Gobernador tras la reunión sostenida este lunes en aquel municipio, en el que participaron también el alcalde y el cura de Amatitán.

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