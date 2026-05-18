El panorama político en México enfrenta un punto de quiebre institucional tras los recientes avances judiciales en Nueva York contra el círculo cercano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con el análisis del periodista Diego Petersen, la crisis desatada por las investigaciones que vinculan a funcionarios estatales con el narcotráfico coloca a la Presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada que podría definir el rumbo de su administración y provocar una fractura interna en el partido gobernante.

El caso ha adquirido una nueva dimensión legal y política tras confirmarse que dos de los diez implicados clave en la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya se encuentran bajo la custodia de un juez en Nueva York en calidad de testigos.

Entrega de testigos clave en Nueva York sacude la narrativa oficial

La credibilidad de las acusaciones internacionales contra la administración sinaloense se ha fortalecido de forma definitiva con la comparecencia de dos altos mandos de la entidad. Se trata del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, quien se ha presentado con una declaración de inocencia, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, quien optó por una declaración de culpabilidad para colaborar con las autoridades estadounidenses.

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Este escenario judicial en el extranjero coincide con presiones financieras dentro del territorio nacional que contradicen el discurso de inmunidad política. Petersen cuestiona el alcance de las medidas tomadas por los órganos reguladores en México:

"¿El congelamiento de cuentas a Rocha Moya, compinches y familiares por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hoy dependiente del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, cuenta como prueba o la justicia mexicana no necesita “prue-bas, prue-bas” como exige la Presidenta?".

Discursos presidenciales frente a una crisis que "arrincona" al Gobierno

Durante una reciente gira de trabajo en Yucatán, la Presidenta Sheinbaum enfatizó que las personas deshonestas no tienen espacio dentro de la denominada Cuarta Transformación. Sin embargo, en el contexto actual, la declaración ha sido interpretada bajo distintas vertientes: desde una frase retórica gubernamental tradicional hasta un aviso directo de que el Ejecutivo federal podría retirar el blindaje político al mandatario de Sinaloa.

Según el columnista, la Mandataria se encuentra en una posición compleja donde la inacción ya no es una alternativa viable para mantener la estabilidad del Estado :

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"Como una declaración de una Presidenta abrumada y arrinconada que tiene que salir al quite con una frase hueca, o como un aviso a Rocha Moya y sus amigos de que se acabó la fiesta y que los va a entregar".

Como contraestrategia, el partido oficialista ha intentado desviar la atención pública hacia gobiernos locales de oposición, implementando movilizaciones como la marcha en Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos . No obstante, el análisis advierte que esta táctica de control de daños resulta contraproducente, ya que la gravedad del caso Sinaloa supera significativamente las disputas políticas locales, terminando por favorecer la percepción de la gobernadora chihuahuense en la comparación pública.

Los costos políticos de una purga interna: El impacto en el legado de AMLO

La resolución del caso de Sinaloa obligará a la Presidencia de la República a tomar determinaciones de alto costo político. De optarse por una limpieza interna dentro de las filas de Morena para deslindarse de los perfiles señalados por las agencias internacionales, el impacto alcanzará de forma colateral al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó abiertamente la gestión de Rocha Moya durante su mandato .

Esta reconfiguración de fuerzas representa un riesgo de alta tensión institucional debido a los actores involucrados en el entramado de poder regional:

"Una purga en Morena, como al parecer quiere hacer la Presidenta, va a implicar un desgaste político enorme. No hay manera de que el ex presidente López Obrador no salga raspado y que la relación con los poderes fácticos de Morena y con las fuerzas armadas, hoy metidas hasta el cuello en la corrupción y la política nacional, no se tensionen".

La ventana de oportunidad para Claudia Sheinbaum radica en sus niveles actuales de aceptación ciudadana . El análisis concluye que los altos índices de aprobación en las encuestas nacionales constituyen el activo más valioso de la titular del Ejecutivo, un capital político que deberá ser utilizado estratégicamente para encarar y resolver las batallas más definitorias de su sexenio.

Con información de Diego Petersen

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