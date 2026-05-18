MC, PRI y PAN son lo mismo en Jalisco: Carlos Lomelí

El presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que no le preocupa una posible alianza entre Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) rumbo al próximo proceso electoral, al considerar que en Jalisco “son lo mismo”.

El también senador afirmó que una eventual coalición permitiría recordar a la ciudadanía los gobiernos que, dijo, provocaron devaluaciones económicas, bajos salarios y decisiones alejadas de la población. “El pueblo no ha olvidado”, expresó.

Sobre las declaraciones de la diputada federal Mery Gómez Pozos, Lomelí negó cualquier conflicto interno y destacó su trabajo desde la Comisión de Hacienda. Señaló que dentro de Morena hay espacio para todas las voces y sostuvo que la definición de candidaturas dependerá de la ciudadanía y no de liderazgos internos.

Asimismo, indicó que tanto Gómez Pozos como otros actores políticos del partido tienen abiertas las puertas para participar en las “mañaneras”.

Lomelí anuncia sección para señalar presuntas inconsistencias de Movimiento Ciudadano

En otro tema, anunció la creación de la sección “Mentirómetro de Pablo y de MC” en las conferencias matutinas, con el objetivo de señalar presuntas inconsistencias de Pablo Lemus y de Movimiento Ciudadano.

Entre ellas mencionó compromisos sobre la pacificación de Teocaltiche, el aumento a la tarifa del transporte público y la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar.

Además, calificó como incongruente la denuncia presentada por Mirza Flores por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que, aseguró, integrantes de Movimiento Ciudadano fueron convocados recientemente a una reunión encabezada por el gobernador.

Finalmente, Lomelí reconoció los avances en el saneamiento del Río Santiago y destacó el trabajo coordinado del Gobierno Federal en la estrategia hídrica para la recuperación del afluente, al tiempo que llamó a los municipios a sumarse a las acciones de saneamiento: “Guadalajara ya fue escuchada y hay instituciones federales trabajando con una estrategia hídrica clara y decidida”, finalizó.

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NA