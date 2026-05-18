¿Examen de la UdeG a la vista? 5 cosas que debes llevar sí o sí

¡Hola, futuro león! Si estás a punto de enfrentarte a la aplicación única del examen de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para Centros Universitarios correspondiente el calendario 2026-B este sábado 23 de mayo, es normal sentir nervios.

Sin embargo, la preparación va mucho más allá de los libros. Miles de aspirantes en todo Jalisco se preparan para este momento crucial, pero muchos olvidan los detalles logísticos. ¿Qué necesitas realmente para ingresar a tu sede? ¿Quién revisará tus documentos? ¿Cuándo y dónde debes presentarte? Aquí te explicamos el paso a paso para que tu única preocupación sea demostrar tus conocimientos y asegurar tu lugar en la Universidad de Guadalajara.

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Lo que sí debes llevar a tu examen de admisión de la UdeG

Para que los coordinadores de Control Escolar te permitan el acceso a las aulas, es obligatorio presentar tu Solicitud de Aspirante impresa y una identificación oficial con fotografía, como tu INE o credencial de estudiante.

¡Sin estos papeles, simplemente no podrás realizar la prueba! además, el formato del examen exige que lleves un lápiz del número dos, un borrador blanco que no manche y un sacapuntas en buen estado.

Te recomendamos preparar todo esto una noche antes para evitar el pánico matutino y salir de casa con total tranquilidad.

CORTESÍA/ Universidad de Guadalajara

Tips rápidos para prepararte a tu examen de admisión en la UdeG

Para hacerte la vida más fácil, aquí tienes una lista de tips rápidos que no puedes ignorar:

• Revisa tu sede y horario exacto en la solicitud, ya que llegar tarde es motivo de descalificación.

• Desayuna algo ligero pero nutritivo para mantener la energía.

• Viste ropa cómoda y en capas, pues el clima en las aulas puede variar.

• Sal con tiempo de sobra, contemplando el tráfico habitual de la ciudad.

• Mantén una actitud positiva; la confianza en ti mismo es tu mejor herramienta para dominar cada sección de esta importante evaluación académica.

Objetos prohibidos para realizar el examen de admisión de la UdeG

La normativa de la institución es sumamente estricta respecto a lo que puedes ingresar al salón; está rotundamente prohibido el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, calculadoras, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico. Si los aplicadores detectan alguno de estos aparatos, tu examen será anulado inmediatamente, sin importar por qué lo llevabas.

Asimismo, no se permite el ingreso con mochilas voluminosas, gorras, capuchas o lentes de sol. Sigue estas reglas al pie de la letra y evita perder tu gran oportunidad por un simple descuido tecnológico o de vestimenta.

CORTESÍA/ Universidad de Guadalajara.

Es fundamental entender cómo funciona la logística de este evento masivo, desde tempranas horas, el personal universitario despliega un operativo riguroso para garantizar la equidad y transparencia del proceso. Al llegar a tu centro universitario, serás guiado por voluntarios hasta tu butaca asignada.

Escucha atentamente las instrucciones verbales antes de abrir el cuadernillo. Recuerda que esta evaluación estandarizada, diseñada por el College Board, mide tus habilidades de razonamiento matemático y verbal, por lo que mantener la concentración absoluta es vital. No te distraigas con el entorno y enfócate en leer cuidadosamente cada una de las preguntas.

Finalmente, desde la redacción de EL INFORMADOR queremos recordarte que este reto es solo el comienzo de una etapa increíble, respira profundo, confía en tu preparación y da lo mejor de ti en cada respuesta, la comunidad universitaria está lista para recibir a los talentos más brillantes de la región.

Comparte esta valiosa información con tus amigos o familiares que también estén en este proceso de admisión. ¡Mucho éxito en tu prueba y que pronto puedas celebrar con orgullo tu ingreso a la máxima casa de estudios de nuestro Estado!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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