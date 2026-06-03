Si saliste de casa con paraguas este miércoles 3 de junio de 2026, hiciste bien. Las lluvias matutinas en el Área Metropolitana de Guadalajara complican el tráfico temprano, pero la gran pregunta es: ¿a qué hora dejará de llover para no mojarnos?

Según el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto de Astronomía y Meteorología, las precipitaciones ligeras que despertaron a los tapatíos se disiparán gradualmente. Se espera que la lluvia cese por completo entre las 11:00 y las 12:00 horas .

Esta pausa brindará una ventana de tiempo seco durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Los habitantes podrán aprovechar este lapso para trasladarse o realizar pendientes sin la preocupación de las precipitaciones.

¿Qué provocó las lluvias de esta mañana?

Las condiciones actuales responden a la entrada de humedad del Pacífico y a una onda tropical . Estos fenómenos han generado una extensa capa de nubosidad sobre gran parte de Jalisco desde la madrugada.

Durante las primeras horas, los termómetros marcaron una mínima de 19 grados Celsius. Esta frescura, combinada con una humedad del 68%, generó un ambiente templado y ligeramente bochornoso en la ciudad.

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque reportaron lloviznas intermitentes desde las 06:00 horas. Aunque no hubo inundaciones severas, el pavimento mojado provocó un avance lento en las principales arterias viales.

Protección Civil recomienda a los conductores mantener distancia prudente y encender las luces. La visibilidad se ha visto reducida en zonas altas debido a la presencia de bancos de niebla matutinos.

El pronóstico para la tarde: Regresan las tormentas

Aunque el cielo dará un respiro al mediodía, no guardes el impermeable. Los modelos de la Conagua indican que la nubosidad volverá a densificarse rápidamente después de las 16:00 horas .

Para la tarde y noche de este miércoles, la probabilidad de lluvia se dispara al 80% . Se pronostican tormentas aisladas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento moderadas.

El periodo de mayor intensidad se espera entre las 18:00 y las 21:00 horas. Este horario coincide con la salida de miles de trabajadores, anticipando una tarde complicada en movilidad urbana.

La temperatura máxima alcanzará los 29 grados Celsius durante la breve ventana de sol vespertino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la alta concentración de humedad.

Recomendaciones para los habitantes del AMG

Ante este escenario cambiante, los expertos sugieren planificar traslados aprovechando la tregua del mediodía. Si sales por la tarde, lleva paraguas y anticipa posibles retrasos en el transporte público.

Además, se hace un llamado para evitar tirar basura en las calles. Mantener las alcantarillas limpias es fundamental para prevenir encharcamientos cuando las tormentas vespertinas azoten nuevamente la metrópoli.

Mantente informado a través de canales oficiales y el radar meteorológico. El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara continuará inestable, marcando el inicio de la temporada de lluvias 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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