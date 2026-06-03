La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 3 de junio de 2026 algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a las intensas lluvias registradas esta mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La Setran detalló que debido a la inundación en Lázaro Cárdenas y Río Seco, la ruta C03 de Mi Macro Periférico tomará por arriba de Lázaro Cárdenas antes de Río Seco para incorporarse en calle Glenda, en sentido de la Central a Chapalita Inn.

Mientras que a las 6:58 am informó que la ruta A05 V1 y V2 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido de Chulavista al Tren. con motivo del trafico intenso en Avenida 8 de Julio.

Por su parte, la Secretaría detalló a las 7:38 am, que debido al tráfico intenso en Camino Real a Colima y Vallarta, la ruta A04 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.



A las 7:44 se informó que por tráfico intenso en Lázaro Cárdenas en Nodo Vial Revolución y Carretera a Chapala, la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 7:50 am, la ruta C01 y A06 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en sentido de Chapala a La Cantera, por tráfico intenso en Manuel Gómez Morín y San Miguel El Alto, Col. Jalisco.

A lo largo de esta mañana te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

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