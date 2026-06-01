Tras varias semanas de temperaturas récord que superaron los cuarenta grados centígrados, los tapatíos miran al cielo con mucha esperanza. Las precipitaciones aisladas ocurridas durante mayo generaron dudas sobre un posible adelanto del temporal en la región.

Sin embargo, los expertos en clima aclaran el panorama para evitar confusiones entre la población. Esos chubascos esporádicos fueron solo un preámbulo atmosférico y no representan el arranque formal de la temporada húmeda en el estado.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tiene el pronóstico preciso para este año. Los especialistas señalan que el patrón de precipitaciones constantes tardará unos días más en establecerse sobre la ciudad.

¿Cuándo inician las lluvias constantes?

La fecha esperada para el inicio del temporal en Guadalajara se ubica entre el 10 y el 15 de junio de 2026. A partir de ese momento, el agua caerá de forma continua durante las tardes y noches. Los modelos meteorológicos anticipan acumulaciones masivas que podrían superar los 300 milímetros en pocas semanas. Esta cantidad de agua traerá un gran alivio a las presas secas, pero también exige mucha precaución ante posibles desastres.

La CONAGUA, por su parte, mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en toda la región occidente del país. Su vigilancia incluye el seguimiento estricto de ondas tropicales provenientes del Océano Pacífico que impactarán el territorio jalisciense.

El Área Metropolitana de Guadalajara enfrentará, como todos los años, retos importantes durante esta época del año debido a su topografía.

Autoridades tapatías realizan labores de prevención

Las autoridades locales trabajan a marchas forzadas para mitigar los peligros urbanos antes de las tormentas. Tan solo Protección Civil implementó un sistema de alerta temprana basado en semáforos de riesgo por colores.

Un fenómeno que genera gran preocupación es la llamada Tormenta Negra, conocida por su intensidad y capacidad de causar estragos. Las rachas de viento fuerte y el granizo suelen acompañar estos eventos severos durante el verano.

Los pasos a desnivel como Juárez y las avenidas principales Ávila Camacho son puntos críticos que sufren encharcamientos severos cada año. Evitar transitar por estas zonas durante las tormentas salva vidas y previene daños materiales irreparables en los vehículos.

Recomendaciones para la temporada de lluvias

El ayuntamiento tapatío exhorta a todos los ciudadanos a mantener las calles limpias de basura y escombros. Los residuos sólidos bloquean las alcantarillas y son la causa principal de las inundaciones urbanas que paralizan la ciudad.

Mientras el temporal se instala por completo, el calor seguirá presente con altos niveles de radiación solar. La transición climática exige usar protector solar, ropa ligera y mantener una buena hidratación durante las horas de mayor sol.

Revisar techos, limpiar canaletas y asegurar objetos sueltos en casa son medidas preventivas indispensables hoy en día. Para resumir el pronóstico de este año y estar preparados, considera los siguientes puntos clave:

Inicio del temporal: Entre el 10 y 15 de junio.

Acumulación estimada: Más de 300 milímetros de lluvia.

Zonas de riesgo: Pasos a desnivel y áreas bajas del AMG.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAMy el SMN.

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AO