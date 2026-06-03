Este municipio de Jalisco presenta el mayor acumulado de precipitación en las últimas horas

Una tupida lluvia se precipitó sobre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en las primeras horas de este miércoles 4 de junio de 2026. Ante ello, el personal de Gobierno de Guadalajara informó que personal de Policía Vial estatal y Protección Civil y Bomberos se mantiene en la calle realizando recorridos para auxiliar a quien lo necesite, así como para liberar y habilitar vialidades en rutas en las que se acumula el agua e impide el paso de los vehículos.

Lluvia provoca cierres viales en Guadalajara

Al momento, en Guadalajara se mantiene el cierre temporal en los siguientes puntos:

Malecón y calle Rubro

Lope de Vega, a la altura de Inglaterra

Manuel Falla y San Francisco

Aunque aún se monitorea el estado de pasos a desnivel y canales de la ciudad, por lo que estos puntos podrían crecer.

Por su parte, el Gobierno de Zapopan anunció en sus redes sociales que se registra una lluvia de ligera a moderada en algunos puntos del municipio y Protección Civil y Bomberos municipales hasta el momento no cuentan con reporte de puntos inundados.

Sin embargo, el AMG no ha sido el municipio en el que mayor cantidad de agua ha caído.

Este es el municipio con mayor acumulado de precipitación en Jalisco

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) registrado en el Acumulado de Precipitación 24 Horas, el municipio que mayor cantidad de agua ha recibido por las lluvias de las últimas horas es Sayula, en donde se registra una lectura de 55 milímetros. Seguido de cerca por Jamay, en donde el monitoreo marca 52 milímetros.

Captura del monitoreo de la Red Pluviométrica de Jalisco en las últimas 24 horas. ESPECIAL / UEPCBJ

Como comparativo, la lectura de acumulado de precipitación más alta en el AMG es de 5 mm en Privada Residencial Moctezuma en Zapopan.

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OB