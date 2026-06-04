Evitan que mujer sea víctima de una presunta oferta falsa de trabajo

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque auxiliaron a una mujer de 22 años de edad, que arribó a la Nueva Central Camionera tras ser contactada mediante una presunta oferta laboral falsa difundida a través de redes sociales. La joven, originaria de la Ciudad de México, informó a los oficiales que días atrás encontró una oferta de trabajo en Facebook y, tras establecer comunicación con quienes presuntamente realizaban el reclutamiento, le enviaron un boleto de autobús por WhatsApp con un código QR para trasladarse a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, le indicaron que al llegar a la Central Camionera sería recogida por un taxi que la trasladaría a la empresa donde supuestamente laboraría.

La mujer solicitó ayuda con un oficial de seguridad

Sin embargo, al arribar al lugar y no recibir información clara sobre el supuesto empleo, además de percibir inconsistencias en la comunicación con las personas que la contactaron, la mujer decidió solicitar ayuda con un oficial que se encuentra en el módulo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado frente al módulo 1 de Primera Plus, en la Nueva Central Camionera. De inmediato, el policía que se encontraba en el punto resguardó a la joven y solicitó el apoyo del personal operativo de la zona. Posteriormente arribaron integrantes del Agrupamiento Andrómedas de Búsqueda de Personas, quienes activaron los protocolos de atención y protección correspondientes.

La mujer fue resguardada y regresó a su lugar de origen

Como parte de las acciones realizadas, los oficiales verificaron que la mujer no contara con reporte o ficha de búsqueda vigente y establecieron contacto con sus familiares, quienes manifestaron desconocer que hubiera realizado dicho viaje. Una vez informado el caso al agente del Ministerio Público, este indicó que, al no existir reporte de desaparición y encontrarse la mujer en buen estado de salud, podía regresar a su lugar de origen. Debido a que no contaba con recursos económicos para su retorno, los propios oficiales realizaron una aportación voluntaria para adquirir el boleto de autobús, además de brindarle acompañamiento y resguardo hasta su abordaje.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque exhorta a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas laborales que se difunden a través de redes sociales y evitar trasladarse a otras ciudades sin contar con información comprobable sobre la empresa contratante, ya que este tipo de engaños puede poner en riesgo la integridad y seguridad de las personas. Si cree ser víctima de una oferta laboral falsa, ponemos a su disposición nuestro número de emergencia 33 3050 3050 o bien el número nacional de emergencias 911.

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